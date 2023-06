Phút nghỉ ngơi của binh lính Ukraine bên trong chiến trường Bakhmut. Ảnh AFP

Lần đầu tiên được Điện Kremlin ủy quyền làm như vậy vào đầu tháng 2, gã khổng lồ năng lượng này đã dành những tháng gần đây để thành lập các công ty an ninh tư nhân và tuyển dụng thêm quân cho cuộc chiến của Nga, thường là chiến đấu dưới sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, theo Wall Street Journal.



Mặc dù các công ty an ninh được thành lập với lý do bảo vệ ngành năng lượng của Nga, nhưng các tân binh đã đến Ukraine vài tuần sau đó, WSJ đưa tin.

Một số người trong nhóm, bao gồm các cựu quân nhân và nhân viên an ninh của công ty cho biết họ đã được huấn luyện tại một căn cứ của Nga, và được chuyển đến Bakhmut, khu vực ở miền đông Ukraine, nơi đã chứng kiến giao tranh ác liệt nhất trong những tháng gần đây.

So với Tập đoàn Wagner - một lực lượng dân quân tư nhân gồm 50.000 người đã đóng một vai trò quan trọng trong nỗ lực quân sự của Nga - lực lượng tập thể của Gazprom nhỏ hơn, bao gồm hàng nghìn tân binh. Tuy nhiên, họ được trả lương cao hơn và có xu hướng được đào tạo tốt hơn.



Những nỗ lực của hãng năng lượng này cũng có thể mang lại một số giải pháp cho tình trạng thiếu nhân lực ngày càng tăng của Nga, WSJ nhận định.

Sự quan tâm đến các nhóm an ninh tư nhân đang gia tăng ở Nga, với các lực lượng lính đánh thuê khác đang chiến đấu ở Ukraine. Điều này bao gồm các tân binh từ nhà thầu an ninh cũ Redut và từ Patriot, một lực lượng an ninh tư nhân đã được thành lập.



Trong khi đó, Gazprom đã có một năm khó khăn trên thị trường năng lượng, khi cuộc chiến Ukraine dẫn đến lệnh trừng phạt của phương Tây và hạn chế thương mại.

Năm ngoái, Điện Kremlin cũng đã cắt đứt hầu hết nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu qua đường ống, mặc dù Nga vẫn xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng. Hồi tháng 1, công ty cho biết doanh thu gần bằng 3 tỷ đô, thấp hơn so với năm trước.