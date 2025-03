Ngã vào bếp lửa, bé gái 3 tuổi bị bỏng nghiêm trọng

Tin từ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận 1 bệnh nhi hơn 3 tuổi với nhiều vết thương do bị bỏng nặng nề, gây biến dạng mặt và tay. Bệnh nhi là cô bé 40 tháng tuổi, người Mông, trú tại tỉnh Cao Bằng. Bị bỏng do ngã vào bếp lửa, khiến vùng mặt, cổ, cằm, tay trái của bệnh nhi bị biến dạng, hạn chế vận động ngửa quay cổ, há miệng, gấp duỗi cầm nắm tay. Theo lời kể của người bố còn khá trẻ, vì cuộc sống mưu sinh, bố mẹ đi làm rẫy, cắt cỏ bò, nên em tha thẩn chơi, chẳng may bị ngã vào bếp củi và bị lửa thiêu bỏng. Em được chuyển tuyến xuống điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia để xử trí vết thương, ghép da.

Hai bố con chăm nhau ở viện đợi ngày phẫu thuật. Ảnh BVCC

Nhưng vì gia đình không có điều kiện kinh tế, việc điều trị cũng phụ thuộc vào sự hỗ trợ của mọi người. Sau một thời gian, qua giai đoạn nguy hiểm, gia đình xin chuyển con về địa phương để chăm sóc vết thương.

“Ngày bị nạn, con mới khoảng 8 tháng tuổi, song do kinh tế, kiến thức hạn chế, nên quá trình điều trị chẳng nghĩ được đến việc có thể bảo toàn bàn tay trái cho con”, người bố chia sẻ.

Theo thời gian, di chứng bỏng để lại sẹo vùng mặt, cổ, cằm, ngực, cánh cẳng tay trái và càng ngày càng biến dạng, co kéo tăng dần. Sẹo co kéo vùng cằm - môi dưới, gây biến dạng môi dưới và tầng dưới mặt, hạn chế há miệng.

Sẹo co kéo chiếm toàn bộ vùng cổ trước và cổ bên, hạn chế ngửa, xoay cổ. Sẹo co kéo vùng ngực trái dạng mảng, hạn chế dạng cánh tay. Sẹo cánh cẳng bàn tay trái gây biến dạng co kéo, hạn chế gấp duỗi cẳng bàn tay trái.

Bố bé cho biết “Do môi dưới biến dạng, miệng không khép kín được, dãi thường xuyên chảy, khiến sinh hoạt, vệ sinh hàng ngày cho con có phần bất tiện. Trộm vía sau tai nạn bỏng, con khoẻ mạnh, không ốm đau, phát triển bình thường, hiếu động, nghịch ngợm như bao bạn đồng trang lứa. Gia đình cứ vậy nuôi con lớn chứ chưa từng nghĩ đến những ảnh hưởng sau này, cuộc sống tương lai và nhất là việc cần được phẫu thuật tái tạo”.

Qua cô giáo mầm non và đoàn trung tâm bảo trợ, em được đề nghị đưa xuống Bệnh viện Bạch Mai để đánh giá tổn thương, lên phác đồ điều trị phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ.

PGS. TS Phạm Thị Việt Dung, Trưởng Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai thăm khám cho bé. Ảnh BVCC

PGS.TS Phạm Thị Việt Dung, khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trường hợp của bé sẽ cần phẫu thuật nhiều lần để xử trí các vấn đề di chứng tổn thương do bỏng, sẹo co kéo. Trước mắt ưu tiên xử trí phần cổ bệnh nhân.

“Với tình trạng của bé, vùng tổn thương ở cổ sẽ được phẫu thuật tạo hình đầu tiên để giúp cải thiện khả năng ngửa, xoay cổ, tránh ảnh hưởng đến cột sống cổ gây gù vẹo, biến dạng trong tương lai. Hơn thế, việc phẫu thuật này cũng giúp xương hàm dưới của em được phát triển bình thường”, PGS Dung cho biết.

Theo PGS Dung, với phần cánh cẳng bàn tay trái của bệnh nhi, mặc dù xương các ngón tay của em vẫn còn, nhưng bị bó thành một khối thời gian dài khiến các cơ điều khiển bị teo nhỏ, dị dạng.

Do đó, mục tiêu đối với bàn tay trái sẽ là tái tạo để bạn ấy có thể cầm nắm bằng cách mở rộng kẽ ngón, tạo thành hình gọng kìm, giống càng cua.

“Việc phẫu thuật tạo hình cho bé ngoài vấn đề điều trị về y khoa giúp cuộc sống sinh hoạt của em thuận tiên hơn, các bác sĩ cũng mong muốn phần nào giúp tương lai em tránh, giảm bớt những mặc cảm về vẻ bề ngoài, có một cuộc sống tốt, hoà đồng hơn”, PGS Dung nói thêm.

Bác sĩ kiểm tra vết thương sau phẫu thuật lần 1 cho bé. Ảnh BVCC

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất với gia đình là khoản chi phí để phẫu thuật theo lộ trình điều trị là không hề nhỏ, trong khi 6 - 7 miệng ăn, lớn bé, trẻ già sống chủ yếu bằng việc trồng ngô, làm ruộng. Gia đình thuộc hộ nghèo của khu vực.

Trong thời gian nằm viện phẫu thuật vừa qua, mọi chi phí điều trị, sinh hoạt của hai bố con được Trung tâm bảo trợ trẻ em khuyết tật và quỹ từ thiện, các nhà hảo tâm, Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Bạch Mai kêu gọi, hỗ trợ.