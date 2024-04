Ngắm dàn người mẫu trẻ Sài thành trên sàn catwalk

Tại Destination Runway Fashion Week (DRFW) 2024, các người mẫu tuổi teen Vĩnh Đam, Hoàng Ngân, Jessica Thạch, Thu Quyên, Alice Bùi Trâm Anh, Nhật Lâm, Quỳnh Trang, Trịnh Minh Anh… tự tin thể hiện cá tính và sự năng động của thế hệ Gen Z qua bộ sưu tập "Em à" của nhà thiết kế Nguyễn Thành Danh.



Người mẫu Alice Bùi Trâm Anh. Ảnh: Team Kiếng Cận

Người mẫu Quỳnh Trang

Người mẫu Thu Quyên

Với chủ đề "The Children of The Sun - Những đứa con của Mặt Trời", DRFW vừa diễn ra cuối tuần qua không chỉ là một sàn diễn thời trang đơn thuần, mà còn là nơi truyền cảm hứng đến các nhà thiết kế và người mẫu trẻ, giúp họ thể hiện bản thân và khẳng định tài năng của mình.

Người mẫu Minh Anh

Người mẫu Jessica Thạch

Nhật Lâm - người mẫu first face của bộ sưu tập

BST "Em à!" là tiếng gọi thân thương, như tình yêu thương xóa nhòa mọi ranh giới, không còn nhắc đến giới tính hay độ tuổi. Toàn bộ sưu tập mang nét chấm phá kết hợp cảm xúc vui tươi, năng động lẫn nhẹ nhàng, lãng mạn cùng thông điệp gửi đến góc nhìn cho những bạn trẻ Gen Z tự do bộc lộ cá tính của mình.

BST "Em à!" bao gồm 35 thiết kế được chia thành hai phần. Phần 1 mang đến những trang phục sắc màu năng động và vui tươi, thể hiện sự bay bổng và đáng yêu của tình yêu mới chớm nở.

Các người mẫu trình diễn bộ sưu tập "Em à"

Bộ sưu tập "Em à" của nhà thiết kế Nguyễn Thành Danh

Phần 2 sử dụng gam màu trắng chủ đạo, mang đến sự thanh khiết, lãng mạn và êm ả như những con sóng biển, tượng trưng cho tình yêu sâu sắc và bền chặt.

BST "Em à!" được trình diễn bởi các các người mẫu Vĩnh Đam, Hoàng Ngân, Jessica Thạch, Thu Quyên, Alice Bùi Trâm Anh, Nhật Lâm, Quỳnh Trang, Trịnh Minh Anh… Trong đó, người mẫu Nhật Lâm được chọn làm gương mặt first face cho BST ấn tượng này.