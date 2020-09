Ngấm đòn Covid-19, các "ông lớn" đề xuất 4 vấn đề cần ưu tiên hỗ trợ

Theo báo cáo "Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2020" do Vietnam Report vừa công bố, khả năng sinh lời của doanh nghiệp năm nay đạt 11,4%, giảm nhẹ so với mức 11,9% so với năm ngoái. Tuy nhiên, hiệu quả sử dụng vốn của các doanh nghiệp có chiều hướng tốt hơn.



Báo cáo chỉ rõ Covid-19 không chỉ đe dọa tới tính mạng con người mà còn tác động rất tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu, Việt Nam cũng không phải ngoại lệ.

Hàng không ảnh hưởng nặng nề vì Covid-19. Ảnh: Thế Anh.

Kết quả khảo sát cho thấy có tới 60% doanh nghiệp cho biết doanh thu nửa đầu năm 2020 giảm so với cùng kỳ 2019, gần 15% trong số đó có doanh thu bị sụt giảm mạnh.

Tương tự, tình hình lợi nhuận cũng không mấy khả quan khi có tới 54% doanh nghiệp cho biết lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2020 giảm, đặc biệt trong số này có đến 31% doanh nghiệp bị sụt giảm mạnh về lợi nhuận, thậm chí thua lỗ nghiêm trọng.

"Nhiều doanh nghiệp Việt Nam, ngay cả những 'ông lớn' trên thị trường cũng bị 'ngấm đòn' từ tác động của đại dịch", Vietnam Report nhận định.

Khảo sát bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm nay cho thấy nhiều doanh nghiệp lớn về hàng không, hàng tiêu dùng nhanh, du lịch đã rớt khỏi danh sách vì chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19.

Đứng trước khó khăn, nhiều doanh nghiệp đã chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020 phù hợp và sát với thực tế. Điều này được thể hiện rõ nét khi 68,9% doanh nghiệp cho biết đã hoàn thành trên 50% kế hoạch lợi nhuận năm.

Khảo sát này thực hiện trong tháng 8/2020, như vậy khi đã đi qua hơn nửa chặng đường năm 2020, vẫn có những doanh nghiệp duy trì đà tăng trưởng tốt với kết quả kinh doanh khả quan.

Đề xuất 4 vấn đề quan trọng cần được hỗ trợ

Tuy nhiên, báo cáo cho biết thêm khi được hỏi rào cản, thách thức nào có khả năng ảnh hưởng tới khả năng sinh lời trong những tháng cuối năm, gần 100% doanh nghiệp có chung nỗi lo nguy cơ dịch Covid-19 bùng phát trở lại và tình hình tăng trưởng kinh tế không ổn định (71,2%).

Chính vì điều này, doanh nghiệp trở nên thận trọng hơn trong việc đánh giá triển vọng kinh doanh trong năm 2020.

Theo đó, số doanh nghiệp tham gia khảo sát tỏ ra lạc quan với triển vọng tăng doanh thu và lợi nhuận trong năm nay rất khiêm tốn so với năm ngoái. Cụ thể, chỉ 54,1% doanh nghiệp dự đoán doanh thu sẽ tăng (năm ngoái đến 82%), chỉ 49,1% doanh nghiệp lạc quan về khả năng sinh lời (năm ngoái 79%).

"Như vậy, có thể thấy các doanh nghiệp đang nhìn nhận một cách khách quan về tiềm năng tăng trưởng trong năm 2020, phù hợp với bối cảnh kinh tế Việt Nam hiện nay", Vietnam Report đánh giá.

4 vấn đề quan trọng được doanh nghiệp đề xuất hỗ trợ trước mắt. Nguồn: Vietnam Report.

Đáng chú ý, cộng đồng doanh nghiệp cũng nêu ra 4 vấn đề lớn và quan trọng nhất cần được Chính phủ, cơ quan chức năng ưu tiên tập trung hỗ trợ.

Bốn đề xuất đó là gia hạn nộp thuế; tăng thêm gói hỗ trợ cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, mở rộng phạm vi nhóm ngành và đối tượng được hưởng ưu đãi; triển khai nhanh, đồng bộ và hiệu quả các gói hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng; ổn định kinh tế vĩ mô.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp cũng đưa ra đề xuất hỗ trợ giảm lãi vay ngắn hạn và đầu tư trung hạn, sửa đổi và nới lỏng điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội cũng như giảm tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp.