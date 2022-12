Ngăn chặn kịp thời nhóm 50 đối tượng chuẩn bị hung khí giải quyết mâu thuẫn

Ngày 26/12, thông tin từ Công an huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị vừa ngăn chặn kịp thời một nhóm khoảng 50 đối tượng chuẩn bị hung khí giải quyết mâu thuẫn trên địa bàn xã An Minh Bắc.

Một số đối tượng chuẩn bị hung khí giải quyết mâu thuẫn, bị công an bắt giữ. Ảnh: Văn Vũ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước đó, do bị một số đối tượng ở xã Biển Bạch, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau đánh gây thương tích nhẹ, nên Nguyễn Văn Đặng (33 tuổi), trú huyện U Minh Thượng điện thoại cho các đối tượng ở 2 huyện An Minh và Vĩnh Thuận (Kiên Giang) lôi kéo trên 50 người chuẩn bị hung khí nhằm mục đích đến xã Biển Bạch đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Nhận được tin báo, Công an huyện U Minh Thượng nhanh chóng có mặt ở hiện trường phối hợp Công an xã An Minh Bắc triển khai lực lượng ngăn chặn kịp thời. Qua đó, lực lượng công an tạm giữ 8 đối tượng và thu 5 cây dao, 1 số hung khí khác. Số đối tượng còn lại chạy trốn qua địa bàn huyện An Minh.

Hiện Công an huyện U Minh Thượng đang phối hợp Công an các huyện lân cận tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý các đối tượng còn lại.