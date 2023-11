Ngăn chặn nhóm thanh, thiếu niên tháo biển số, "cháy phố" tốc độ cao

Ngày 5/11, Công an quận Hà Đông, Hà Nội, cho biết vào khoảng 23h40 ngày 4/11, tổ công tác Công an phường Mộ Lao phối hợp với tổ công tác Y9/141 Công an TP.Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT trên tuyến đường Trần Phú, phát hiện một số thanh niên điều khiển xe máy vi phạm luật giao thông đường bộ.

Theo đó, tại khu vực ngã tư Trần Phú – Thanh Bình, lực lượng Công an quận Hà Đông và tổ công tác Y9/141 đã dừng xe kiểm tra hành chính được 4 xe máy với 8 nam thanh niên có liên quan.

Bước đầu, lực lượng chức năng ghi nhận xe máy nhãn hiệu Honda SH không đeo BKS, không có gương chiếu hậu do Nguyễn Văn Tài (SN 2004) điều khiển chở Nhữ Quốc Tr . (SN 2007), Kiều Huy Hoàng (SN 2003), đều trú tại Song Khê, Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội). Cả ba thanh niên trên đều không đội mũ bảo hiểm, không có bằng lái. Cùng với đó, cơ quan công an đã phát hiện và thu giữ trong người của Kiều Huy Hoàng có chiếc gậy 3 khúc bằng kim loại. Hoàng khai mang theo chiếc gậy 3 khúc này để "phòng thân".

Ngoài ra, lực lượng chức năng ghi nhận chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu đen không đeo BKS, không có gương chiếu hậu, do Nguyễn Văn Nguyên (SN 2004, trú tại Hợp Thành, Mỹ Đức, Hà Nội) điều khiển, không đội mũ bảo hiểm.

Nhóm thanh, thiếu niên bị CAQ Hà Đông ngăn chặn, bắt giữ. Ảnh: ANTĐ.

Một trường hợp khác là xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu đen không đeo BKS, không có gương chiếu hậu, do Nguyễn Tiến Đạt (SN 2006; trú tại Vũ Ngoại, Liên Bạt, Ứng Hòa, Hà Nội) điều khiển. Đạt không đội mũ bảo hiểm, không có đăng ký xe, không có bằng lái xe.

Trường hợp thứ tư là chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu xanh không đeo BKS, không có gương chiếu hậu, do một nam thanh niên điều khiển để lại cùng người ngồi sau xe là Đoàn Đức Linh (SN 2008; trú tại xã Hợp Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội).

Quá trình kiểm tra, Linh không đội mũ bảo hiểm và khai nam thanh niên đã bỏ đi tên là Tĩnh (SN 2006, trú ở Mỹ Đức). Khai thác mở rộng, lực lượng Công an quận Hà Đông còn phát hiện 2 đối tượng Lê Tiến Đạt (SN 2008; trú tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội) và Vũ Việt Anh (SN 2005; trú tại Ứng Hòa, Hà Nội) là những người ngồi sau xe máy và đều không đội mũ bảo hiểm. Quá trình kiểm tra, người điều khiển xe máy đã bỏ đi, để lại 2 đối tượng này.

Tại cơ quan công an, các đối tượng trình bày, tối 4/11, các đối tượng từ nhà đi ra khu vực trung tâm Hà Nội để chơi. Trên đường đi qua khu vực đường Quang Trung, Trần Phú (Hà Đông), các đối tượng điều khiển xe máy không gắn BKS, không có gương chiếu hậu, không có bằng lái, không đội mũ bảo hiểm chạy với tốc độ cao, trong đó, Nguyễn Văn Tài lạng lách đánh võng.

Hiện Công an quận Hà Đông đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.