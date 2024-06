Ngăn cháy nổ từ việc cải tạo hệ thống điện xuống cấp cho các hộ gia đình khó khăn

Theo cảnh sát chữa cháy quận Gò Vấp, phường 6 là địa phương đầu tiên thực hiện mô hình "cải tạo, sửa chữa hệ thống điện sinh hoạt xuống cấp" cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn để ngăn ngừa các vụ cháy thương tâm.

Nhiều vụ cháy thương tâm xảy ra trên địa bàn quận Gò Vấp

Theo số liệu, trong năm 2023, quận Gò Vấp xảy ra 52 vụ cháy, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an quận Gò Vấp đã xuất gần 100 lượt phương tiện và hơn 600 lượt cán bộ chiến sĩ triển khai chữa lửa, cứu được 2 người.

Cảnh sát chữa cháy đưa ra tình huống cháy và biện pháp dập tại chỗ. Ảnh: PC07

Trước tình hình cháy nổ diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản (đa phần các vụ cháy tại nhà dân có hoàn cảnh khó khăn (nhà cấp 4), ngoài việc tuyên truyền ý thức PCCC đến các hộ dân, UBND quận phối hợp với Công an triển khai hàng trăm "Tổ liên gia an toàn PCCC và điểm chữa cháy công cộng".

Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM (PC07) cho hay, hiệu quả từ mô hình này thể hiện rõ rệt khi các vụ cháy xảy ra tại quận Gò Vấp giảm 9 vụ so với cùng kỳ năm 2022. Từ đầu năm 2024, tình hình cháy nổ tại TP.HCM diễn biến phức tạp, nhiều vụ cháy lớn đã xảy ra gây thiệt hại về người và tài sản. Qua thống kê, 70% các vụ cháy là do chạm chập điện.

Sau khi tổ chức tuyên truyền về PCCC, cảnh sát chữa cháy quận Gò Vấp phối hợp UBND phường 6 tặng các thiết bị chữa cháy, làm lại đường điện cho các hộ dân khó khăn. Ảnh: PC07

Để giảm thiểu các vụ cháy do chập điện, phường 6, quận Gò Vấp đã tiên phong trong việc thực hiện mô hình "Cải tạo, sửa chữa hệ thống điện xuống cấp cho các hộ gia đình khó khăn".

Vừa qua, UBND phường 6 phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an quận Gò Vấp lập danh sách các hộ gia đình khó khăn, sống trong các con hẻm nhỏ (xe chữa cháy không thể tiếp cận khi có sự cố cháy nổ), kiểm tra hệ thống điện sinh hoạt. Đa phần trong nhà các hộ dân này hệ thống dây điện được câu mắc không hợp lý, cũ kỹ và xuống cấp.

Hệ thống dây diện không an toàn nhưng được đấu nối với nhiều thiết bị, dễ dẫn đến chạm chập, cháy nổ. Công an phường đã tổ chức tuyên truyền đồng thời thay thế toàn bộ hệ thống dây điện xuống cấp.

Căn nhà cấp 4 nằm trong hẻm 60, đường 27, KP10, phường 6, quận Gò Vấp của bà Nguyễn Thị Cúc quá cũ kỹ, bên trong hệ thống dây điện xuống cấp giăng mắc khắp nhà. Nhiều đoạn dây điện được đấu nối sơ sài, bong tróc lớp keo đen an toàn. Các đường điện này được đấu nối vào ổ điện đen nhẻm, đã chạm chập nhiều lần do gắn vào nhiều thiết bị điện tử gây quá tải. Sau khi tổ chức tuyên truyền, tổ công tác đã lần lượt đi lại đường điện, thay thế các ổ cắm bị chạm chập.

Ông Nguyễn Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch UBND phường 6, quận Gò Vấp cho biết, với mô hình mới này, UBND phường mong muốn bằng hình thức xã hội hóa, nhiều người chung tay để thay thế, sửa chữa hệ thống dây điện xuống cấp tại các hộ dân gặp khó khăn, qua đó góp phần giảm thiểu các vụ cháy do chạm chập điện gây ra. UBND phường 6, quận Gò Vấp đã tặng các hộ gia đình khó khăn bình chữa cháy xách tay và hướng dẫn người dân sử dụng khi có sự cố xảy ra.