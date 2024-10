Sau phố đêm Hồ Thị Kỷ, Nguyễn Thượng Hiền, TP.HCM chính thức có thêm phố đêm mới ở Chợ Lớn

UBND TP.HCM vừa có văn bản chấp thuận chủ trương triển khai thí điểm Đề án Phố đêm Chợ Lớn gắn với phát triển du lịch tại quận 6.



Theo kế hoạch, Phố đêm Chợ Lớn sẽ khai thác không gian vỉa hè của bốn tuyến đường bao quanh chợ Bình Tây, gồm đường Nguyễn Hữu Thận, đường Tháp Mười, đường Lê Tấn Kế và đường Trần Bình.

Phố đêm Chợ Lớn sẽ diễn ra xung quanh khu vực Chợ Bình Tây. Ảnh: Hồng Phúc

Tổng diện tích khu phố đêm khoảng 1.510m2, được chia thành bảy phân khu chức năng với 41 gian hàng. Phố đêm Chợ Lớn sẽ hoạt động từ 18h đến 24h hàng ngày, phục vụ nhu cầu giải trí, mua sắm của người dân và du khách.

Ngoài các gian hàng ẩm thực và mua sắm, Phố đêm Chợ Lớn còn có xe tải bán đồ ăn, xe đẩy tay mini, bãi giữ xe, sân khấu biểu diễn, nhà vệ sinh công cộng, cùng các tiểu cảnh và ánh sáng nghệ thuật để tạo nên không gian cộng đồng.

Các hoạt động văn nghệ đường phố cũng sẽ góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm cho du khách.

Bà Vương Thanh Liễu - Phó Chủ tịch UBND quận 6, cho biết Đề án Phố đêm Chợ Lớn lấy chợ Bình Tây - một công trình kiến trúc nghệ thuật cấp Thành phố làm điểm nhấn.

Mục tiêu xa hơn của đề án là kết nối Phố đêm Chợ Lớn với các cụm du lịch tại quận 11 và quận 5 như phố sủi cảo Hà Tôn Quyền, đường Hải Thượng Lãn Ông và đường Châu Văn Liêm, nhằm tạo nên một khu du lịch lớn, góp phần phát triển kinh tế và thu hút du khách.

Sủi cảo - món ăn đặc trưng của người Hoa - Chợ Lớn. Ảnh: Mysteriousaigon.

Nhằm đảm bảo Đề án Phố đêm Chợ Lớn gắn với phát triển du lịch tại quận 6 triển khai đạt hiệu quả cao nhất, Chủ tịch UBND TP.HCM giao UBND quận 6 chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm; đảm bảo công tác thu phí, quản lý tài chính theo đúng quy định.

Vấn đề an ninh trật tự trong mua bán cũng được yêu cầu phải đảm bảo khi triển khai Phố đêm Chợ Lớn. Theo đó, địa phương không được để phát sinh tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, kinh doanh không đảm bảo các quy định pháp luật hiện hành.

Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở GTVT, Sở An toàn thực phẩm… và các cơ quan có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, hỗ trợ quận 6 triển khai, đảm bảo tính khả thi của đề án, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và đúng quy định pháp luật.