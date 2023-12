Ngân hàng CSXH TP HCM - “đầu tàu” triển khai tín dụng chính sách xã hội

Hơn 180.000 hộ vay vốn tín dụng Ngân hàng Chính sách xã hội

Ông Trần Văn Tiên - Giám đốc chi nhánh Ngân hàng CSXH TP.HCM cho biết 11 tháng qua, chi nhánh đã chủ động bám sát chỉ đạo của Tổng Giám đốc, Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) chi nhánh Ngân hàng CSXH thành phố; tích cực phối hợp với các sở, ngành liên quan, cấp uỷ, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao, tập trung triển khai các mặt hoạt động, góp phần tích cực phục hồi phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Gia đình chị Nguyễn Thị Thu Hà ở xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh (TP.HCM) vay 100 triệu đồng từ chương trình hỗ trợ tạo việc làm của Ngân hàng CSXH để trồng hoa phục vụ dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ảnh: Việt Hải

Lãnh đạo Ngân hàng CSXH TP.HCM cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách, tổ chức và thực hiện tốt các phiên giao dịch định kỳ hằng tháng tại trụ sở UBND phường, xã đảm bảo hiệu quả, an toàn; đặc biệt phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn nữa…



Kết quả là nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương tăng hơn 2.857 tỷ đồng so với đầu năm 2023, đạt 6.577 tỷ đồng và tăng trên 6.259 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2014 (thời điểm bắt đầu triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư T.Ư Đảng), chiếm tỷ lệ 58,8% tổng nguồn vốn, hoàn thành 571,5% kế hoạch giao tăng trưởng năm 2023. Những con số ấn tượng này đã đưa TP.HCM có tổng nguồn vốn cho vay tín dụng chính sách xã hội với hơn 11.188 tỷ đồng, tăng 3.077 tỷ đồng so với đầu năm 2023. Đây là nền tảng để chi nhánh Ngân hàng CSXH TP.HCM hỗ trợ cho hơn 82.000 lượt hộ được vay vốn với doanh số cho vay đạt 5.186 tỷ đồng trong 11 tháng qua.

Không để ai bị bỏ lại

Đặc biệt, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH và UBND TP.HCM, chi nhánh đã triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình cho vay ưu đãi và kịp thời hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng.

Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH - ông Dương Quyết Thắng đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực cao của toàn thể cán bộ, người lao động chi nhánh Ngân hàng CSXH TP.HCM hoàn thành xuất sắc trọng trách nhiệm vụ mà Chính phủ, Ngân hàng CSXH và thành phố giao trong năm 2023.

Với các chương trình cho vay theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ, chi nhánh Ngân hàng CSXH TP.HCM đã giải ngân cho 4.013 lượt khách hàng, với số tiền hơn 215 tỷ đồng. Trong đó, nhiều nhất là chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm...

Về chương trình tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, TP.HCM hiện có 21.237 người chấp hành xong án phạt tù đã trở về địa phương và cư trú trên địa bàn. Tổng hợp kết quả từ các quận, huyện và TP.Thủ Đức, nhu cầu vay vốn từ chương trình đến cuối năm 2023 là hơn 7,8 tỷ đồng và trong giai đoạn 2024 - 2026 là khoảng 23 tỷ đồng. Đến nay, chi nhánh đã giải ngân cho 7 người chấp hành xong án phạt tù với số tiền là 600 triệu đồng. Dự kiến đến hết năm 2023 chi nhánh sẽ hoàn thành 100% chỉ tiêu Trung ương giao (4,2 tỷ đồng).

Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Dương Quyết Thắng làm việc với Ngân hàng CSXH TP.HCM. Ảnh: Việt Hải

Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH- Dương Quyết Thắng đề nghị Ban lãnh đạo chi nhánh cần tiếp tục chủ động tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành văn bản chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục lãnh đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014, Kết luận số 06/KL-TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư T.Ư Đảng trên địa bàn thành phố; phối hợp chặt chẽ với Sở LĐTBXH và các sở, ngành liên quan tham mưu UBND thành phố giao mức phí quản lý nhận ủy thác cho vay nguồn vốn địa phương giai đoạn 2022 - 2024.

Về hoạt động chuyên môn, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng yêu cầu toàn thể cán bộ, người lao động chi nhánh tập trung đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn cho vay hỗ trợ giảm nghèo, cho vay giải quyết việc làm từ nguồn vốn nhận uỷ thác của địa phương, hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng tín dụng T.Ư giao...