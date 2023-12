Nghệ An có 147.097 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi



Ngày 20/12, tại Nghệ An, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Hội nghị do ông Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An chủ trì.

Ngày 20/12, tại thành phố Vinh, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ảnh: N.T

Trong năm 2023, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được các cấp hội nông dân trong tích cực đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện phong trào. Kết quả có công nhận 147.097 hộ đạt tiêu chí hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đạt 107,6% chỉ tiêu giao.

Đồng thời, các cấp hội đã triển khai hỗ trợ nông dân xây dựng được nhiều mô hình kinh tế, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh nông nghiệp, giúp nông dân tiếp cận tốt hơn kỹ thuật mới, cách thức tổ chức sản xuất tiên tiến.

Ông Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An phát biểu đánh giá công tác Hội trong năm 2023. Ảnh: N.T

Hội trực tiếp hỗ trợ xây dựng được 168 mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả. Phối hợp với các ban Trung ương Hội triển khai thực hiện 3 dự án gồm: Mô hình ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong thâm canh cây ổi tại xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Đàn, mô hình hỗ trợ phát triển hợp tác xã trồng chè tại xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương; Mô hình xử lý nước sạch hộ gia đình, gắn với bảo vệ môi trường nông thôn tại xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ. Bên cạnh đó, Hội đã xây dựng và nhân rộng được 808 mô hình canh tác lúa thân thiện với môi trường, với diện tích 113,4ha.

Ông Nguyễn Thanh Phương - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tân Kỳ, Nghệ An phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: N.T

Về công tác vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, trong năm, các cấp hội vận động, hỗ trợ thành lập được 82 tổ hợp tác, 10 hợp tác xã.

Đồng thời, các cấp hội nông dân đã hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng được 555 mô hình bảo vệ môi trường, 636 mô hình sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh; xây dựng được 481 vườn mẫu nông dân, 190 vườn chuẩn nông thôn mới, 424 "Hàng cây nông dân ơn Bác"; 40 "Vườn cây nông dân ơn Bác", hoàn thành kế hoạch trồng 1 triệu cây xanh giai đoạn 2021 - 2023. Thực hiện có hiệu quả Dự án "Tuyên truyền vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam góp phần vào nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của cộng đồng quốc tế" tại các huyện Đô Lương, Nam Đàn, thị xã Thái Hòa; đồng thời chỉ đạo xây dựng 55 mô hình thử nghiệm về xử lý rác thải thân thiện với môi trường.

Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2023. Ảnh: N.T

Hội viên hiến đất, góp hơn 510 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Bên cạnh đó, các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, vận động nông dân tham gia đóng góp kinh phí, ngày công, hiến đất để phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn. Trong năm, nông dân toàn tỉnh đã đóng góp được hơn 510 tỷ đồng, hiến hơn 97.132 m2 đất, tham gia gần 405.939 ngày công xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.

Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2023. Ảnh: N,T

Các hoạt động hỗ trợ hội viên, nông dân quảng bá và tiêu thụ sản phẩm được các cấp hội chú trọng. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, giới thiệu quảng bá sản phẩm, đưa sản phẩm nông sản lên sàn thương mại điện tử Postmart.

15 mục tiêu trọng tâm công tác Hội và phong trào nông dân năm 2024

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhấn mạnh: Năm 2024 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam, nghị quyết đại hội đại biểu hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028. Do đó, phải triển khai nhanh, quyết liệt để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội ngay trong tháng đầu, năm đầu. Để đạt được điều đó cần có sự nỗ lực, quyết tâm cao của các cấp hội, cán bộ, hội viên nông dân trong toàn tỉnh.

Ông Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An phát biểu kết luận hội nghị, đồng thời đề ra những mục tiêu trọng tâm trong năm 2024. Ảnh: N.T

Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh xác 15 mục tiêu trọng tâm công tác Hội và phong trào nông dân năm 2024 gồm: Có 100% cán bộ, hội viên được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Hội; 100% chi hội trưởng, cán bộ chuyên trách cấp xã trở lên được tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Hội, cập nhật kiến thức mới về nông nghiệp, kinh tế nông thôn; 100% tổ chức cơ sở hội giới thiệu được hội viên ưu tú để tổ chức đảng xem xét kết nạp.

Bà Đinh Thị Linh - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: N.T

Thành lập ít nhất 15 chi hội nông dân nghề nghiệp, 70 tổ hội nông dân nghề nghiệp; 100% chi hội có quỹ Hội với mức bình quân mỗi hội viên đạt 70- 100.000 đồng trở lên; Kết nạp ít nhất 10.300 hội viên; Phối hợp mở ít nhất 185 lớp dạy nghề ngắn hạn cho nông dân; Phối hợp mở 1.890 buổi tập huấn khoa học kỹ thuật cho ít nhất 90.000 hội viên nông dân; Có ít nhất 132.000 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi; Mỗi đơn vị cấp huyện tư vấn, hỗ trợ xây dựng ít nhất 1 mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao hoặc mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị; Hỗ trợ thành lập ít nhất 5 hợp tác xã, 43 tổ hợp tác;

Quỹ hỗ trợ nông dân toàn tỉnh tăng thêm ít nhất 7,6 tỷ đồng; 100% cơ sở hội tổ chức được hoạt động hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất, tiêu thụ nông sản; Vận động ít nhất 4.000 nông dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; 100% cơ sở hội xây dựng được mô hình về bảo vệ môi trường.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tặng bằng khen cho 4 huyện, thành thị có thành tích xuất sắc tiêu biểu năm 2023. Ảnh: N.T

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận các giải pháp để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2024. Trong đó, chú trọng công tác xây dựng phát triển tổ chức Hội; Nâng cao hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; Hỗ trợ, hướng dẫn hội viên, nông dân phát triển mô hình kinh tế; Vận động nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể; Tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, dịch vụ hỗ trợ nông dân…

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho 4 huyện thành thị hội có thành tích xuất sắc tiêu biểu; 8 huyện thành thị hội có thành tích xuất sắc; 56 cơ sở hội và 52 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2023.