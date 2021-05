Ngân hàng nào được tiếp nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ vaccine?

Cụ thể, theo Quyết định số 1062/QĐ- BTC của Bộ Tài chính về việc thành lập Ban Quản lý Quỹ Vaccine Covid-19, toàn bộ nguồn tiền ước tính cho quỹ này lên tới 25,2 nghìn tỷ đồng.

Ngoài một phần được lấy từ ngân sách, phần còn lại là huy động từ các nhà hảo tâm trong và ngoài nước.

Chỉ có hai tài khoản duy nhất được tiếp nhận nguồn tiền này là Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tiếp nhận toàn bộ khoản tiền trong nước.

Ngoài 2 tài khoản kể trên, một tài khoản tiếp nhận nguồn tiền từ nước ngoài cũng mở tại BIDV (Bank for investment and Development of Vietnam JSC).

"Toàn bộ số tiền hỗ trợ, đóng góp tự nguyện sẽ được tập trung đầy đủ, kịp thời về Quỹ Vaccine phòng Covid-19 và được sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật", đại diện BIDV thông tin.

Trước đó, ngày 28/5 vừa qua GS.TS.Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, Bộ Y tế đã đàm phán, ký thỏa thuận với Pfizer để mua 30 triệu liều vaccine.

Ngoài ra, Bộ đã đăng ký với COVAX để mua thêm khoảng 10 triệu liều vaccine phòng Covid-19 theo cơ chế cùng chia sẻ chi phí và tiếp tục đàm phán mua thêm 20 triệu liều vaccine Pfizer.

Đến nay, số liều vaccine đã có thông qua đàm phán là 110 triệu liều, dự kiến sẽ được cung ứng cho Việt Nam trong năm 2021. Bộ Y tế vẫn đang tích cực đàm phán để đảm bảo mua đủ 150 triệu liều vaccine phục vụ nhu cầu tiêm chủng của người dân Việt Nam.

BIDV được tiếp nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ vaccine

Theo tính toán của Bộ Y tế, dự kiến cần mua khoảng 150 triệu liều vaccine phòng Covid-19 để tiêm phòng cho khoảng 75 triệu người dân, với tổng nhu cầu kinh phí ước khoảng 25,2 nghìn tỷ đồng.

Hiện Bộ Y tế đã tiếp nhận hàng trăm tỷ đồng ủng hộ từ các tổ chức, doanh nghiệp cho Quỹ vaccine phòng Covid-19. Như vậy, theo Quyết định kể trên, khoản tiền này sẽ được nhập vào tài khoản mở tại BIDV.

Ngoài ra, hàng loạt doanh nghiệp lớn khác cũng công bố số tiền ủng hộ Chính phủ mua vaccine dưới hình thức tiền mặt, chuyển khoản cho bên bán hàng.

Đơn cử như tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, T&T, các ngân hàng thương mại MB, các ngân hàng thương mại nhà nước chi phối vốn.

Thậm chí, một doanh nghiệp là ông chủ Khu Du lịch Đại Nam còn hiến 1.000 tỷ đồng dưới dạng sổ hồng để tỉnh Bình Dương đấu giá lấy tiền mua vaccine.