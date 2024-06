Ngân hàng ồ ạt phát hành trái phiếu trong nửa đầu tháng 6

Ngoài ra, về thị trường trái phiếu sơ cấp, vào ngày 12/6/2024, Kho bạc Nhà nước đã gọi thầu tổng cộng 8.500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, ở các kỳ hạn 5 năm (1.000 tỷ), 10 năm (4.500 tỷ), 15 năm (2.000 tỷ), 20 năm (500 tỷ) và 30 năm (500 tỷ).

Từ đầu năm 2024 đến ngày 12/6, Kho bạc Nhà nước đã huy động 134.721 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ các kỳ hạn từ 5 năm đến 30 năm, đạt khoảng 33,7% kế hoạch phát hành 400.000 tỷ đồng trong năm 2024. Tính riêng trong quý II, 54.492 tỷ đồng trái phiếu đã được gọi thầu thành công, tương đương 45,4% kế hoạch quý.

Trong tuần này (17-21/6), Kho bạc Nhà nước sẽ gọi thầu 8.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, ở các kỳ hạn 5 năm (1.000 tỷ), 10 năm (5.000 tỷ), 15 năm (1.500 tỷ) và 30 năm (500 tỷ).

Về thị trường trái phiếu thứ cấp, giá trị giao dịch (GTGD) đạt 61.379 tỷ đồng, trong đó GTGD thông thường (outright) trung bình ngày tăng 6,2% so với kỳ trước, GTGD mua bán lại (repo) trung bình ngày tăng 28,9% so với kỳ trước. Khối ngoại mua ròng 683 tỷ đồng trong kỳ báo cáo. Lợi suất trung bình TPCP tại phòng giao dịch của VBMA giảm so với tuần trước ở hầu hết các kỳ hạn ngoại trừ kỳ hạn 20 năm và 30 năm.