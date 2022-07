Ngày 14/7: Tàu, phà ra các đảo ở Kiên Giang đã hoạt động bình thường trở lại

Bến tàu Rạch Giá hoạt động trở lại. Ảnh: Thế Hạnh

Các hãng tàu, phà tuyến tại tỉnh Kiên Giang đã hoạt động trở lại bình thường



Cụ thể, các hãng tàu, phà tuyến Phú Quốc - Rạch Giá, Phú Quốc - Hà Tiên, Rạch Giá - Nam Du và các đảo thuộc huyện Kiên Hải đã hoạt động bình thường trở lại từ từ 6 giờ ngày 14/7.



Thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết, lượng du khách đến Phú Quốc vẫn tăng do khách đến Phú Quốc bằng đường hàng không. Điều này chứng tỏ du lịch đảo ngọc có sức hút mạnh với du khách trong và ngoài nước.

Trước đó, do ảnh hưởng của vùng áp thấp, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Từ 11 đến 13/7, khu vực Nam bộ có mưa vừa và mưa to đến rất to nên Cảng vụ Hàng hải tỉnh Kiên Giang đã thông báo toàn bộ các phương tiện vận tải hành khách từ đất liền ra các đảo trong tỉnh và ngược lại tạm dừng hoạt động do thời tiết xấu.

Các tàu cao tốc từ bờ ra đảo phải ngưng hoạt động, du khách không thể về đất liền và ra đảo theo đúng lịch trình đã định. Các chuyến bay cũng bị ảnh hưởng như chậm chuyến, nhưng không đáng kể. Ngày 11 và 12/7, mỗi ngày có 73 chuyến bay đến Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Lượng khách du lịch còn đang lưu trú trên địa bàn tỉnh Kiên Giang hơn 43.300 khách. Tại TP. Phú Quốc, một số dịch vụ phục vụ khách du lịch như cáp treo, lặn biển, đi bộ dưới biển ngắm san hô và tour ca nô tham quan các đảo đã tạm ngưng phục vụ du khách vì ảnh hưởng mưa, gió. Các khu nghỉ dưỡng có các bãi biển cũng ngưng các dịch vụ vui chơi, tắm biển tại các bãi biển. Đến ngày 12/7, lượng khách du lịch còn đang lưu trú trên địa bàn TP. Phú Quốc hơn 41.000 khách, trong đó có 2.154 khách quốc tế.

Du khách mặc áo mưa đi chợ đêm ở Phú Quốc trong những ngày mưa bão. Ảnh: Báo K.G

Tại huyện đảo Kiên Hải, các hoạt động tham quan, vui chơi giải trí trên biển cũng tạm ngưng hoạt động. Hiện tại, lượng khách lưu trú còn trên địa bàn huyện hơn 1.000 người.

Cũng tại thời điểm mưa to và mưa rất to, Sở du lịch Kiên Giang đã ra công văn hỏa tốc gửi đến UBND tỉnh Kiên Giang và các ngành chức năng đánh giá tình hình ảnh hưởng do áp thấp đối với khách du lịch trên địa bàn, đặc biệt khách du lịch tham quan, lưu trú tại TP. Phú Quốc.

Theo Sở du lịch Kiên Giang, để xây dựng hình ảnh du lịch Phú Quốc an toàn, thân thiện, hấp dẫn và mến khách, lãnh đạo TP. Phú Quốc kêu gọi các công ty lữ hành, nhà hàng, khách sạn… tạo điều kiện thuận lợi tối đa để du khách an tâm trong thời gian lưu trú tại đảo. TP. Phú Quốc cũng chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể địa phương vận động doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có những cơ chế, những chính sách giảm giá ngay thời điểm này, kể cả giá dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống để du khách được yên tâm.

Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang đề nghị các cơ sở du lịch, kinh doanh lữ hành, lưu trú ở địa phương có phương án đảm bảo an toàn cho du khách khi đến Kiên Giang, nhất là những điểm vui chơi liên quan đến bãi tắm, tàu, thuyền đi lại ở TP. Phú Quốc cần có giải pháp đảm bảo an toàn cho du khách đến vui chơi, nghỉ dưỡng.