Chiều 30/8, nguồn tin của phóng viên Dân Việt cho biết, ngày 21/9 tới đây, TAND TP.HCM sẽ xét xử vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân do bị cáo Nguyễn Phương Hằng cùng bốn đồng phạm thực hiện.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, phiên tòa dự kiến diễn ra vào hai ngày 21 và 22-9, do thẩm phán Bùi Đức Nam làm chủ tọa.

Ảnh: D.V

Trong vụ án này, HĐXX triệu tập ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng "lò vôi" chồng bà Hằng) cùng nghệ sĩ Hoài Linh (Võ Nguyễn Hoài Linh), ca sĩ Vy Oanh, nhà báo Hàn Ni, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, vợ chồng cầu thủ Công Vinh - ca sĩ Thủy Tiên cùng bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, ông Nguyễn Đức Hiển, bà Trương Thị Việt Hà, Nguyễn Đình Kim đến tòa, với tư cách là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan.

Theo cáo trạng, bà Hằng đã thông qua 12 tài khoản mạng xã hội, tổ chức nhiều buổi phát sóng trực tiếp (livestream) qua mạng internet để xâm phạm bí mật đời tư, làm ảnh hưởng uy tín, danh dự của nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Vy Oanh, nhà báo Hàn Ni, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên cùng chồng là Lê Công Vinh, bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, ông Nguyễn Đức Hiển...

Tại cơ quan điều tra, bị can Hằng khai nhận nguyên nhân phát ngôn gây ảnh hưởng uy tín, danh dự nghệ sĩ Hoài Linh, là do Hoài Linh có mối quan hệ với ông Võ Hoàng Yên. Nhưng khi bị can này yêu cầu Hoài Linh cùng lên tiếng về hành vi lừa đảo của ông Yên thì ông im lặng, không lên tiếng.

Đối với một số cá nhân khác, bà Hằng khai rằng các phát ngôn gây ảnh hưởng uy tín, danh dự là do các cá nhân này đã có những phát ngôn trên mạng xã hội ảnh hưởng đến hình ảnh của Công ty Đại Nam, và liên quan đến hoạt động từ thiện thiếu minh bạch.

Trong 4 bị can giúp sức cho bà Hằng thì ông Đặng Anh Quân - luật sư, được xác định là người đã trực tiếp tham gia nhiều buổi livestream cùng bị can Nguyễn Phương Hằng. Trong đó, ông Quân đã nhiều lần phát ngôn, bình luận và tương tác với bị can Hằng về những nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của nhiều cá nhân.