Ngày 28 Tết, người dân "sốc" khi phí đổi tiền mới, lẻ lên đến 25%

Phí đổi tiền mới, lẻ "trên trời": Mệnh giá nhỏ khan hiếm

Khảo sát của PV Dân Việt ngày 28 tháng Chạp, dù đã là thời điểm cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ, phí đổi tiền mới tăng cao lên mức 15-20%, thậm chí lên đến 25%. Lý giải về diễn biến này, nhiều đầu mối cho biết do lượng tiền mới không còn dồi dào, đặc biệt khan hiếm ở các mệnh giá nhỏ.

Tình trạng khan hiếm tiền mới một phần xuất phát từ chính sách giảm phát hành tiền lẻ, tiền mới của Ngân hàng Nhà nước. Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từng nhiều lần khẳng định không có chính sách phát hành tiền mới dịp Tết. Thay vào đó, tiền mới nhà điều hành phát hành chỉ để cân đối với lượng tiền cũ hỏng, bị đưa ra khỏi lưu thông hàng năm.

Chính sách này nhằm giảm chi phí in ấn, vận chuyển và lưu thông, đồng thời khuyến khích người dân sử dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Chị H. M (45 tuổi, Hà Nội) - thành viên nhóm "Đổi tiền mới" trên mạng xã hội cho biết: "Tiền mới năm nay rất khó kiếm. Do nhu cầu của người dân vẫn còn, nên tôi phải gom từ nhiều nguồn, tranh thủ thêm chút lời. Càng giáp Tết, phí đổi tiền tăng cao cũng là điều không thể tránh khỏi".

Bài đăng của một đầu mối đổi tiền mới, lẻ đăng trên hội nhóm facebook.

Sáng ngày 28 Tết, nhiều đầu mối đang đưa ra mức phí quy đổi tiền lẻ, tiền mới dao động quanh mức 15-20%, tùy theo mệnh giá. Đơn cử: tiền mệnh giá 50.000 đồng, 100.000 đồng có phí đổi dao động 300.000 - 400.000 đồng/thếp 100 tờ, tương ứng khoảng 5-8%. Tiền mệnh giá 200.000 đồng trở lên mất phí 600.000 đồng/thếp 100 tờ, tương ứng khoảng 3% nhưng nguồn cung hạn chế.

Đáng chú ý là loại tiền lẻ 1.000 đồng, 2.000 đồng, 5.000 đồng. Theo ghi nhận của PV, đổi 1 thếp 100 tờ tiền 1.000 đồng, tương ứng 100.000 đồng mất phí 20.000 đồng. Như vậy, nếu đổi 1 triệu đồng tiền 1.000 đồng, người đổi tiền sẽ mất 200.000 đồng, tương ứng 20%.

Người dân "choáng" với mức phí 25%.

Một số đầu mối khác còn đưa ra mức phí lên đến 25%, tức đổi 1 triệu đồng tiền 1.000 đồng sẽ mất phí 250.000 đồng.

Hay như loại tiền mới 2.000 đồng, chủ tài khoản H.P đưa ra mức phí 10%, tức đổi 1 triệu đồng tiền 2.000 đồng, người đổi tiền phải trả 100.000 đồng.

"Mọi năm phí đổi tiền mệnh giá nhỏ chỉ khoảng 5-10%, nhưng năm nay nhiều đầu mối báo giá lên tới 25%", anh Hải Nam (Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ.

Chuyên gia cảnh báo "tránh tiền mất tật mang"

Trong bối cảnh nhu cầu đổi tiền lẻ, tiền mới của người dân gia tăng, cơ quan chức năng và các chuyên gia đều khuyến cáo người dân cần cẩn trọng với các dịch vụ đổi tiền không chính thức.

Theo đó, việc đổi tiền ngoài "chợ đen" hoặc trên mạng xã hội tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là nguy cơ nhận phải tiền giả. NHNN đã nhiều lần cảnh báo về tình trạng này và nhấn mạnh việc đổi tiền trái phép là hành vi vi phạm pháp luật.

Cơ quan công an cũng cảnh báo cá nhân có hành vi đổi tiền không đúng quy định sẽ bị phạt 20-40 triệu đồng theo Nghị định 88 của Chính phủ. Đối với người có hành vi làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả sẽ bị phạt tù, phạt tiền lên đến 100 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Cơ quan chức năng cho biết người dân khi có nhu cầu đổi tiền, cần tới các cơ sở được phép đổi tiền như ngân hàng, kho bạc... Do đó, người dân cần cẩn trọng, tránh giao dịch, chuyển tiền cho người lạ, "tránh tiền mất tật mang".

Đối với các dịch vụ trên mạng xã hội, Cục An toàn thông tin khuyến cáo, trước khi giao dịch, người dân cần kiểm tra phản hồi từ khách hàng cũ, các đánh giá hoặc chứng chỉ pháp lý của dịch vụ; so sánh tỷ giá chênh lệch với thị trường và không tin vào những dịch vụ có tỷ giá quá cao hoặc quá thấp so với mặt bằng chung. Đặc biệt, người dân cần cảnh giác với các dịch vụ yêu cầu chuyển tiền trước khi nhận hàng.

Khi phát hiện các đối tượng có hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả hoặc thực hiện các hành vi lừa đảo, trục lợi, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an gần nhất để có biện pháp ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, nhiều ngân hàng hiện đã tích hợp tính năng lì xì online ngay trên ứng dụng điện thoại di động (app). Người dùng có thể vào app ngân hàng, lựa chọn những con số đẹp mang ý nghĩa tài lộc như 9999, 8888, 6666, 6868, 8686… hoặc ngày tháng năm sinh... kèm những câu chúc Tết và dễ dàng gửi đến cho bạn bè, người thân dù ở bất kỳ đâu.