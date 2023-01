Ngày đầu đăng kiểm sau Tết vẫn "nóng", nhiều chủ xe xếp hàng từ tờ mờ sáng

Tình trạng các Trung tâm đăng kiểm ùn tắc vì những quy định bị siết chặt hơn đã không còn quá xa lạ. Nhiều xe đã không kịp đăng kiểm trước Tết Nguyên đán do nhiều trung tâm bị đình chỉ hoạt động, dồn lại những trung tâm còn lại.

Sau Tết Nguyên đán, tình trạng ùn tắc đăng kiểm tại các trung tâm vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ngày đầu đăng kiểm sau Tết, xe xếp hàng dài từ sớm

Trung tâm đăng kiểm tiếp tục ùn tắc. Ảnh Khải Phạm.

Ghi nhận của Dân Việt, tại nhiều Trung tâm đăng kiểm trên địa bàn Hà Nội, hàng dài ô tô xếp ở cửa chờ đăng kiểm đang tái diễn trong ngày làm việc đầu tiên trở lại sau kỳ nghỉ Tết.

Đặc biệt, năm nay do việc siết chặt đăng kiểm, các ô tô phải về nguyên bản mới có thể đăng kiểm được khiến tình trạng này càng diễn biến phức tạp hơn. Người dân phải xếp hàng từ sớm để chờ đợi, xếp hàng chờ đến lượt mình.

"Sáng nay là ngày đầu tiên đi làm trở lại, tôi cũng chưa muốn đi xếp hàng dài như này. Tuy nhiên, xe đã hết hạn đăng kiểm nên buộc phải đi xếp hàng thôi. Đi từ 7h sáng mà đến 11h vẫn chưa đến lượt, chắc phải hết ngày nay mới xong", anh Quân, Cầu Giấy - Hà Nội chia sẻ.

Người dân xếp hàng từ sớm. Ảnh Khải Phạm.

Anh Hoàng, Hoàng Mai, Hà Nội bày tỏ sự mệt mỏi: "Cứ ngỡ sau Tết tình hình dễ hơn nhưng tôi đến từ sớm mà vẫn lấy số dài. Các cơ quan chức năng nên có biện pháp rõ ràng và dứt khoát để giảm tải cho các chủ xe như chúng tôi".

"Tôi xếp hàng ở trạm Hồng Hà từ 4h30 sáng để lấy được số thứ tự là 3. Tôi đoán trước ùn ứ còn nên chủ động dậy sớm để sáng còn kịp đi làm", anh Thái nói.

Cục Đăng kiểm Việt Nam đánh giá, theo kinh nghiệm từ các năm trước, thời điểm sau nghỉ Tết Nguyên đán, thường nhu cầu kiểm định xe của người dân sẽ không đông do đã tập trung đưa xe đi đăng kiểm trước Tết.

Tuy nhiên, năm nay tình hình quá tải đăng kiểm xảy ra trước Tết, việc người dân phải xếp hàng từ nửa đêm chờ đăng kiểm xe lần đầu xảy ra, nhiều tài xế phải xếp hàng 2 - 3 ngày để kiểm định xe. Do đó, có thể năm nay, nhu cầu kiểm định xe sau Tết của người dân vẫn còn nhiều.

"Chủ xe cần chủ động bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện để đảm bảo phương tiện đủ điều kiện ATKT & BVMT trước khi kiểm định. Tránh trường hợp, xe không đạt yêu cầu phải đi sửa chữa lại tốn thời gian, mất thêm chi phí", Cục Đăng kiểm khuyến cáo.

Người dân ở các tỉnh thành nên chủ động đăng kiểm ở quê trước khi quay trở lại thành phố lớn như Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh. Ảnh Khải Phạm.

Cũng theo cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân ở các tỉnh thành nên chủ động đăng kiểm ở quê trước khi quay trở lại thành phố lớn như Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh để giảm tải cho các Trung tâm đăng kiểm.

Ở các tỉnh thành, các Trung tâm đăng kiểm đều khá vắng vẻ và không có tình trạng xếp hàng dài như ở Hà Nội hay Tp. Hồ Chí Minh. Do đó, người dân cần cân nhắc việc đăng kiểm trước khi quay trở lại thành phố lớn.

Được biết, theo số liệu của Cục Đăng kiểm, cả nước có 280 trung tâm, chi nhánh đăng kiểm với 492 dây chuyền kiểm định tại 63 tỉnh, thành phố. Toàn hệ thống đăng kiểm hiện có gần 2.750 đăng kiểm viên ở tất cả các lĩnh vực.

Trong đó, có 33 trung tâm đăng kiểm trên cả nước đang tạm dừng hoạt động rải rác tại 13 tỉnh, thành phố gồm: TP Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Đồng Tháp, Bến Tre, Sóc Trăng, Tiền Giang, Bắc Giang, Bắc Ninh, Phú Thọ, Hòa Bình.

Trong 33 trung tâm đăng kiểm, 30 đơn vị tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra của cơ quan công an, 1 trung tâm đăng kiểm do vấn đề về nhân sự, 1 trung tâm đăng kiểm do không đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy, 1 trung tâm đăng kiểm do đăng kiểm viên bị tạm đình chỉ và 1 trung tâm đăng kiểm do thu hồi đất.

Ở Hà Nội, hiện nay vẫn còn 20 Trung tâm đăng kiểm vẫn đang hoạt động, người dân có thể tham khảo tại đây:20 Trung tâm đăng kiểm đang hoạt động tại Hà Nội mà người dân cần biết.