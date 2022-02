Ngày đầu tiên đến trường của các "tân binh" lớp 1 dù đã qua học kỳ II: Thích mê và rửa mặt nhanh như sóc

Dù đã bước qua học kỳ II năm học 2021 - 2022, nhưng những "tân binh" lớp 1 chưa từng được đến trường học tập trực tiếp. Đây là một thiệt thòi lớn cho các em vì vừa mới làm quen với chương trình học tiểu học, nhưng lại phải thông qua hình thức trực tuyến với muôn vàn khó khăn.

Háo hức đến mức nhắc phụ huynh mỗi ngày

Sáng nay (14/2), hơn 1 triệu học sinh học sinh khối mầm non, tiểu học và lớp 6 tại TP.HCM được đến trường học tập trực tiếp trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh. Điều phụ huynh mong chờ trong suốt nhiều tháng qua và cũng là sự kiện đánh dấu việc thành phố trở lại hoạt động "bình thường mới".

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, từ 6h sáng, các trường tiểu học trên toàn thành phố mở cửa rất sớm để đón học sinh. Dù ngày thường, giờ này các em vẫn đang ngủ, thế nhưng hôm nay đã chỉnh tề quần áo, cặp sách... để theo ba mẹ tới lớp.

Ngay từ sáng sớm, nhiều học sinh tiểu học đã dậy chuẩn bị để đến trường. Ảnh: M.Q

Chị Quỳnh My (34 tuổi) vừa dẫn con đến Trường tiểu học Hà Huy Giáp (phường Thạnh Lộc, quận 12) vừa cho biết, chị rất vui vì cũng đến ngày các bé được đến trường học, thay vì học online như nhiều tháng qua.

Trước Tết Nguyên đán, chị My kể, khi nhận được thông tin của nhà trường về việc tổ chức học tập trực tiếp cho học sinh chị đã nói cho con biết. Bé rất vui vì điều này nên liên tục hỏi chừng nào được đi học. Thậm chí, những ngày nghỉ Tết ở quê, bé cũng không quên việc sẽ được đi học và nhắc mẹ phải đếm từng ngày kẻo quên.

"Sáng nay, gần 6h tôi gọi, cu cậu bật dậy vệ sinh cá nhân, ăn sáng, chuẩn bị cặp sách... nhanh như một con sóc. Nhìn con háo hức, mong chờ thấy thương!", chị Quyên kể.

Để chuẩn bị cho ngày trọng đại này, chị Quyên cho biết, trước đây ít hôm đã kiểm tra liên tục nhắc nhở cho con nhớ về việc đeo khẩu trang, uống nước bằng bình riêng của mình, đồng thời phải nghe lời thầy cô, tập trung học cho tốt... Tuy vậy, với lứa tuổi còn quá nhỏ, rất hiếu động nên khi được gặp bạn bè sẽ khó kiểm soát được việc tụ tập, vui chơi với nhau.

Do vậy, chị chỉ mong các con sẽ an toàn, vui vẻ, làm quen được với bạn bè để phát triển đúng lứa tuổi. Và cũng hy vọng nhà trường, cô giáo chủ nhiệm sẽ theo sát, nhắc nhở các con kịp thời. Còn nếu không may bị nhiễm Covid-19 thì chị cũng chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận.

Phụ huynh chỉnh trang cho con trước giờ vào lớp. Ảnh: M.Q

Tương tự, chị Bích Hạnh (ngụ Gò Vấp) cho biết, trong suốt gần 10 tháng dịch bệnh, con gái chị chỉ quanh quẩn trong nhà chơi một mình. Thời điểm đầu khi học online, bé phải tự học ở nhà vì ba đi làm xa, mẹ là công chức nên phải thường xuyên ở cơ quan để phục vụ công tác chống dịch.

Đến lúc dịch bệnh ở thành phố ổn định hơn một chút, bé được gửi về quê ở với ông bà ngoại. Dịp Tết Nguyên đán chị về ăn Tết và đón bé trở lại để chuẩn bị đi học.

"Mỗi ngày, con bé cứ hỏi đi hỏi lại việc "có phải con sắp được đi học không, mẹ có chắc chắn không?". Do trước đây có một đợt trường khảo sát để cho các con đi học thí điểm, nhưng sau đó tạm dừng vì tỷ lệ đồng thuận của phụ huynh thấp nên con bé rất buồn. May lần này không bị "quay xe", chứ thấy con háo hức, mong chờ mà thương quá", chị Hạnh chia sẻ.

Công tác chuẩn bị đón học sinh đi học đã hoàn tất

Ngay sau khi UBND TP.HCM có văn bản cho phép học sinh tất cả các khối, lớp trở lại trường học tập trực tiếp, các cơ sở giáo dục đã lên phương án phòng, chống dịch để đảm bảo an toàn cho học sinh và chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị y tế, phân luồng... để ngày 14/2 mở cửa.

Học sinh được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào lớp. Ảnh: H.N

Theo ghi nhận, sáng nay trường tiểu học Nguyễn Trung Ngạn (quận 8) tổ chức đón học sinh đến trường lệch ca, lệch giờ để đảm bảo một thời điểm không tập trung quá đông học sinh. Theo lãnh đạo nhà trường, vì là trường học theo mô hình tiên tiến, hội nhập với khu vực và quốc tế nên sĩ số các lớp học tại trường thấp, vấn đề khoảng cách được đảm bảo.

Học sinh khi bước vào trường sẽ được đo thân nhiệt đầy đủ, hướng dẫn đeo khẩu trang cho đúng cách. Trước đó, trường đã phun xịt khử khuẩn toàn bộ lớp học và khuôn viên trường, đồng thời dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ. Trường cũng tăng cường trang bị các thiết bị khử khuẩn, xà phòng rửa tay ở các bồn.

Khoảng 7h sáng, các lớp học đã ổn định, giáo viên chủ nhiệm bắt đầu dặn dò, hướng dẫn các em học sinh. Ảnh: H.N

Còn tại trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1), ngay sau khi tổ chức học trực tiếp trở lại, nhà trường cho phép 100% học sinh đăng ký bán trú theo tinh thần tự nguyện và nhu cầu của phụ huynh.

Theo lãnh đạo nhà trường, nếu lớp có khoảng từ 50-60% học sinh đăng ký bán trú, trường sẽ cho toàn bộ các lớp thực hiện bán trú. Việc ăn uống buổi trưa sẽ thực hiện lệch ca để đảm bảo an toàn. Trường hợp nhu cầu bán trú của học sinh trường cao hơn tỷ lệ này, trường sẽ thực hiện bán trú luân phiên.

Theo đó, nhà trường có thể thực hiện bán trú 1 tuần 3 buổi với học sinh khối 1,2,3, còn học sinh khối 4,5 thì 1 tuần bán trú 2 buổi.

Ngoài bậc tiểu học, trong sáng nay, bậc mầm non và lớp 6 tại TP.HCM cũng được đến trường học tập trực tiếp.Trẻ mầm non trên 3 tuổi ở TP.HCM rơi vào khoảng 200.000 bé, hôm nay cũng là ngày đi học đầu tiên kể từ đầu năm học 2021-2022.