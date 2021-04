Sân bay Tân Sơn Nhất hết ùn tắc nghiêm trọng

Sáng 21/4, đúng ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 Âm lịch), lượng hành khách đi và đến sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình, TP.HCM) khá đông.

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt cho thấy từ sáng sớm đến hơn 9h, khu vực nhà ga quốc nội Tân Sơn Nhất đều đông đúc khách. Dù nghỉ lễ chỉ 1 ngày nhưng nhiều người cho biết tranh thủ dịp này để về quê hoặc đi du lịch cùng gia đình và bạn bè đến cuối tuần.

Sáng 21/4 - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, cửa soi chiếu an ninh sân bay Tân Sơn Nhất hết ùn tắc nghiêm trọng. Ảnh: Hồng Phúc.

Đáng chú ý, dù ghi nhận lượng hành khách khá đông nhưng khu vực soi chiếu an ninh tại sân bay Tân Sơn Nhất khá thông thoáng, không còn cảnh ùn tắc "kẹt cứng" như vài ngày trước đó.

Tại khu vực soi chiếu an ninh sảnh B dành cho Vietjet Air, số lượng người xếp hàng chờ đến lượt không nhiều, chiếm chưa đến 1/3 khu vực đã được căng dây, phân luồng sẵn.

Trong khi đó, tại quầy làm thủ tục, khá nhiều hành khách xếp hàng chờ đến lượt. Tuy nhiên, so với các dịp lễ khác, việc hành khách xếp hàng để làm thủ tục hoặc làm thủ tục online cũng không nhiều.

Tại khu vực soi chiếu an ninh sảnh A dành cho Vietnam Airlines, Bamboo Airways, acific Airlines, Vietravel Airlines, Vasco, việc soi chiếu an ninh cũng diễn ra thuận lợi do các cửa soi chiếu đều được mở. Số lượng hành khách đứng trước cửa để chờ làm thủ tục không còn "hàng hàng lớp lớp" như những ngày trước.

Ở khu vực làm thủ tục sảnh A, nhiều khách hàng của Vietnam Airlines vẫn phải xếp hàng để làm thủ tục tuy nhiên không mất quá nhiều thời gian. Lối vào làm thủ tục của các chuyến bay đến Đà Nẵng, Chu Lai, Pleiku, khách xếp hàng dài bít cả lối đi. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 15 phút, khu vực này đã được "giải tỏa" gần như hoàn toàn.

Ghi nhận cũng cho thấy, hầu hết các quầy làm thủ tục của các hãng hàng không đều được mở để giải quyết cho khách hàng. Ngoài ra, tại nhiều khu vực cũng như tại các cửa ra vào từng khu vực đều có nhân viên hướng dẫn hành khách làm thủ tục, khai báo y tế, đến đúng cửa… để việc di chuyển diễn ra nhanh chóng.

Giảm ùn tắc nghiêm trọng bằng cách nào?

Trước đó, từ ngày 14 - 19/4, trong các khung giờ buổi sáng, khu vực soi chiếu an ninh tại sân bay Tân Sơn Nhất quá tải, khách phải rồng rắn xếp hàng chờ đến lượt. Các hãng hàng không phải "cắt cử" người tìm những khách gần giờ bay nhưng chưa làm thủ tục soi chiếu an ninh để không trễ chuyến. Sự việc khiến nhiều hành khách bức xúc.

Khách xếp hàng dài làm thủ tục sáng 21/4 nhưng được giải quyết nhanh chóng. Ảnh: Hồng Phúc.

Theo lý giải, do nhu cầu đi lại của hành khách những ngày cuối tuần tăng cao đột biến, các hãng bay tăng cường thêm chuyến và một số chuyến bay có nhiều khách đoàn. Ngoài ra, ngành hàng không tăng cường phòng chống dịch Covid-19 nên siết chặt khai báo y tế đối với tất cả hành khách.

Thông tin về việc ùn tắc tại sân bay Tân Sơn Nhất tại cuộc họp khẩn của Bộ Giao thông Vận tải hôm qua (20/4), Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) Nguyễn Đức Hùng cho biết, tình trạng này chủ yếu xảy ra tại "nút cổ chai" soi chiếu an ninh.

Theo đó, năng lực thông qua cửa an ninh soi chiếu tại sảnh A là 1.728 khách/giờ và 1.584 khách/giờ tại sảnh B. Tuy nhiên, từ ngày 14 - 19/4/2021, trong các khung giờ buổi sáng, lượng hành khách thông qua cửa an ninh soi chiếu vượt xa ngưỡng này. Điển hình tại khung giờ cao điểm ngày 17/4/2021 từ 6-7h sáng có khoảng 2.706 khách/giờ tại sảnh A, ngày 18/4 là 2.400 khách/giờ, vượt công suất thiết kế khoảng 25-35%.

Trước việc này, đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết đã mở toàn bộ 100% các cửa soi chiếu an ninh và tăng cường nhân sự từ cảng quốc tế sang phục vụ hỗ trợ giúp hành khách có thể qua cửa soi chiếu một cách nhanh nhất.

Với hãng hàng không, Cục Hàng không Việt Nam đã thực hiện điều tiết giảm bớt chuyến bay khai thác bằng tàu bay thân rộng của Vietnam Airlines (5 chuyến) và Bamboo (3 chuyến) khỏi khung giờ cao điểm từ 6 - 9 giờ sáng hàng ngày.

Đồng thời, cơ quan này khẳng định sẽ chuyển nhiệm vụ kiểm tra khai báo y tế của lực lượng an ninh hàng không và chuyển việc này cho các hãng hàng không để giải quyết nhanh cho hành khách qua sân bay Tân Sơn Nhất, nhất đang đến cao điểm lễ 30/4 - 1/5.