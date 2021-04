Đón xe công nghệ ở Tân Sơn Nhất: Be có làn riêng nhưng khách vắng tanh

Đón xe công nghệ ở Tân Sơn Nhất: Làn riêng của Be vắng khách

Sáng 5/4, hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất đã đón được xe công nghệ bên trong sân bay mà không cần phải chờ thang máy hoặc leo thang bộ lên tầng 3 đến tầng 5 khu vực nhà xe. Khu vực xe công nghệ đón khách được bố trí tại làn B - ga đến quốc tế.



Ga đến quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất vắng hoe. Ảnh: Hồng Phúc.

Tuy nhiên, hiện chỉ có ứng dụng Be được đón khách tại khu vực này. Hôm 2/4, Be cho biết đã hoàn tất ký hợp đồng nhượng quyền khai thác kinh doanh vận tải hành khách với Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và bắt đầu thử nghiệm từ hôm nay. Phía Be cũng khẳng định hiện chỉ có hãng được phép khai thác làn B - ga đến quốc tế.

Ghi nhận của PV Dân Việt sáng 5/4 cho thấy dù lượng khách xuống sân bay Tân Sơn Nhất nhộn nhịp vào ngày đầu tuần nhưng không nhiều người di chuyển sang làn B - ga đến quốc tế để đón xe công nghệ. Tại làn B - ga đến quốc tế, thỉnh thoảng mới có vài ô tô 4 chỗ, có logo của ứng dụng Be vào đón khách.

Để đón xe công nghệ tại khu vực này, hành khách đặt xe qua ứng dụng Be. Sau khi đặt xe thành công, người dùng sẽ nhận được thông báo di chuyển qua làn B - ga đến quốc tế để chờ xe.

Theo ghi nhận, tổng thời gian di chuyển từ ga quốc nội đến làn B - ga đến quốc tế để chờ xe khoảng 2-3 phút. Đoạn đường này thông thoáng, có mái che, dễ dàng di chuyển xe đẩy, xe lăn và không phải di chuyển lên lầu hay sang các khu vực đón khách xa hơn đang áp dụng cho các hãng xe công nghệ khác hiện nay.

Trong ngày đầu tiên Be có làn riêng tại sân bay Tân Sơn Nhất, thỉnh thoảng mới có 1-2 chiếc ô tô vào đón khách. Ảnh: Hồng Phúc.

Tại làn B - ga đến quốc tế, sẽ có nhân viên điều phối sắp xếp thứ tự đón xe cho khách hàng. Tuy nhiên, số lượng hành khách đi bộ sang khu vực này để đón xe công nghệ trong ngày đầu thử nghiệm dịch vụ vẫn chưa nhiều.

Về giá cước, giá cước hiển thị trên ứng dụng khi đặt xe đã bao gồm 15.000 đồng phí điểm đón tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ngoài ra, hành khách phải trả thêm cho tài xế tiền vé vào cổng 10.000 đồng.

Chưa biết có làn đón xe riêng

Anh Văn Thành vừa xuống sân bay Tân Sơn Nhất, không mang nhiều hành lý, anh đi bộ sang ga quốc tế để đón xe công nghệ về quận 1. Anh cho biết do cập nhật thông tin từ ứng dụng nên Be nên biết từ hôm nay đã có thể đón xe công nghệ bên trong sân bay Tân Sơn Nhất.

"Dù không được đón trước ga quốc nội nhưng việc di chuyển qua đây cũng khá nhanh, chỉ mất 2-3 phút. Đường cũng mát mẻ hơn so với phải kéo valy ra đường Trường Sơn hoặc chờ đi thang máy, vác valy lên tầng 3 khu vực nhà xe để đón xe công nghệ", anh Thành nói.

Anh vẫn tỏ ra bất ngờ vì khu vực đón xe công nghệ này rất vắng, cùng chờ xe với anh chỉ có đúng 1 người khác. "Chắc nhiều người vẫn chưa biết khu vực này để đón xe", anh nói.

Khu vực di chuyển từ nhà ga quốc nội sang ga quốc tế vắng hoe, rất hiếm người di chuyển sang ga quốc tế đón xe. Ảnh: Hồng Phúc.

Trong khi đó, khu vực tầng 3 đến tầng 5 nhà xe TCP vẫn nhộn nhịp hành khách lỉnh kỉnh hành lý chờ đón GrabCar và các ứng dụng xe công nghệ khác. Nhiều người cho hay chưa biết sân bay Tân Sơn Nhất có khu vực riêng ở tầng trệt đón xe công nghệ và cũng không thấy bảng hướng dẫn cũng như nhân viên hướng dẫn khu vực đón cụ thể.

Phía Be cho biết sẽ triển khai thử nghiệm quy trình đón khách trong giai đoạn đầu, sau đó sẽ tùy tình hình thực tế để tạo thuận lợi cho khách hàng và tài xế.



Từ giữa tháng 11/2020, sân bay Tân Sơn Nhất áp dụng quy định phân làn ôtô. Làn A bố trí sát nhà ga quốc nội, chỉ dành cho ô tô đưa khách đi máy bay, không được đón khách. Làn B và C dành cho ô tô người nhà, cơ quan đón khách. Làn D (nằm tại tầng trệt nhà xe TCP) dành cho xe taxi, xe kinh doanh vận tải đón khách.

Riêng xe công nghệ phải di chuyển lên tầng 3-5 của nhà xe TCP để đón khách.

Hiện ngoài Be đã có làn xe riêng để đón khách bên trong sân bay Tân Sơn Nhất thì các khách hàng sử dụng dịch vụ Grab và các ứng dụng xe công nghệ khác vẫn phải chờ thang máy, hoặc đi thang bộ lên tầng 3 đến tầng 5 nhà xe TCP để đón xe công nghệ.