Hàng năm, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao đều tổ chức quy tụ hàng nghìn sản phẩm nông sản, đặc sản các vùng miền về phục vụ thị trường Tết tại TP.HCM. Ảnh: Quốc Hải.



Lễ hội "Tết Xanh quà Việt - Xuân Quý Mão 2023" có hơn 1.000 sản phẩm là đặc sản của gần 100 gian hàng đến từ các địa phương: An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Cà Mau, Đồng Tháp, Long An, Tp HCM, Tiền Giang, Trà Vinh, Tây Ninh, Phú Quốc, Bình Dương, Ninh Thuận, Hà Nội, Nghệ An, Thái Bình...

Bà Vũ Kim Anh, Phó Giám đốc Trung tâm BSA, Phó Ban tổ chức Lễ hội cho biết, các sản phẩm được bày bán tại ngày hội là các sản phẩm đạt tiêu chuẩn Việt Nam như OCOP từ 3 đến 5 sao, sản phẩm VietGap, hữu cơ, chỉ dẫn địa lý, sản phẩm nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, khu vực, toàn quốc; sản phẩm có tiêu chuẩn HACCP, ISO, Hàng Việt Nam chất lượng cao được người tiêu cùng bình chọn, Hàng Việt Nam chất lượng cao - Chuẩn hội nhập.

Người dân tìm đến các sản phẩm đặc sản vùng miền cho mùa Tết. Ảnh: Quốc Hải

Cụ thể, có thể kể đến các sản phẩm như: Bánh tráng của Công ty TNHH Tân Nhiên, gia vị hoàn chỉnh của Công ty TNHH TM Dịch vụ và Sản xuất Trí Việt Phát, các sản phẩm của Công ty TNHH Minh Long 1 và Công ty Cổ phần Giới Đức Hương, hay nấm và chuối của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Union Trading, Sông Hương Foods,…

Trong đó, nhiều sản phẩm đã tìm được chỗ đứng trên thị trường quốc tế thông qua đường chính ngạch.

Ngoài việc bày bán hơn 1.000 loại đặc sản, lễ hội còn có nhiều hoạt động khác hướng về Tết cổ truyền như trò chơi dân gian, khu ẩm thực ngày tết, các chương trình khuyến mãi…



Đến với Lễ hội "Tết Xanh quà Việt – Xuân Qúy Mão 2023", người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm kiếm, mua sắm những sản phẩm mới lạ, xanh – sạch – an toàn, nhất là các sản phẩm làm quà biếu, tặng người thân trong Tết Nguyên đán Quý Mão.

Với các sản phẩm của doanh nghiệp khởi nghiệp, sản phẩm đạt chứng nhận OCOP, người tiêu dùng dễ dàng tìm thấy sản phẩm chay của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Biển Phương và Công ty Bình Loan; các mặt hàng tôm khô, cua của Công ty TNHH Con Tôm; nho, táo từ Công ty TNHH Sản xuất & Chế biến nông sản Chang Chang farm…

Bà Vũ Kim Anh cũng cho biết thêm: Ở phần hội, sẽ có nhiều chương trình phục vụ khách tham quan như: Trải nghiệm ẩm thực – Món ngon ngày tết, học cách chưng mâm ngũ quả...

"Các nghệ nhân sẽ hướng dẫn, giúp khách hàng trải nghiệm nhiều hoạt động văn hoá dân tộc các vùng miền như: Dệt thổ cẩm, lụa tơ tằm của đồng bào Thái ở Nghệ An, Thái Bình; làm tinh dầu bằng các loại thảo dược thiên nhiên cũng như chương trình tặng chữ, hái lộc đầu năm; học cách xếp gạo làm tranh, làm sản phẩm sức khỏe từ thảo dược thiên nhiên…", bà Kim Anh nói.

Trong thời gian này sẽ có các chương trình hoạt động của các nghệ nhân các làng nghề truyền thống, dân tộc đến từ Thái Bình, Nghệ An, Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ luân phiên biểu diễn theo những khung giờ khác nhau trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.