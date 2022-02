Ngày Thần Tài năm nay, tới TPBank rinh siêu phẩm vàng may mắn

Trong phong tục của người dân Việt Nam, Thần Tài là vị thần đem lại tiền tài, may mắn đến cho gia đình. Trong ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng hàng năm), nếu mua vàng sẽ được Thần Tài phù hộ, cả năm buôn may bán đắt, gặp nhiều may mắn, tài lộc.

Với những người buôn bán và làm kinh doanh, đây là một ngày rất quan trọng để sắm vật phẩm và lễ vật cúng lấy vía Thần Tài, mong một năm làm ăn thuận lợi, nhiều may mắn tài lộc, “tiền vào như nước”.

Thấu hiểu nhu cầu của người dân, năm nay nhiều công ty vàng bạc trang sức đá quý đã thiết kế và tung ra hàng loạt sản phẩm vàng Thần Tài mới lạ, tinh xảo như các loại vàng ép vỉ, vàng nhẫn trơn, vàng trang sức… với nhiều trọng lượng đa dạng với khả năng tài chính và nhu cầu của khách hàng như vàng 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ, 10 chỉ.

Năm Nhầm Dần, vàng Kim Dần – Hổ Vàng được dự đoán sẽ vô cùng đắt khách bởi hình tượng Kim Dần tượng trương cho sức mạnh giúp thu hút vượng khí, công danh hiển đạt, sự nghiệp vinh quang, kinh doanh tấn tài tấn lộc.

Với phiên bản vàng ép vỉ 999.9 độc đáo, Kim Dần Chiêu Tài, Kim Dần Phát Lộc được sản xuất với công nghệ ưu việt, đạt tiêu chuẩn quốc tế và được mua/bán theo giá vàng miếng SJC. Sản phẩm cũng đáp ứng linh hoạt khả năng tài chính của từng khách hàng với trọng lượng đa dạng: 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ.

Vàng Kim Thần Tài với hình ảnh Ông Thần Tài được chạm trổ cầu kỳ cũng được nhiều người dân lựa chọn trong ngày Vía Thần Tài.

Một sản phẩm khác cũng được quan tâm là siêu phẩm Âu Vàng Phúc Long. Với công nghệ dập ép nổi đỉnh cao, biểu tượng Âu vàng mang nhiều ý nghĩa về tài lộc, sung túc mà còn giúp chủ sở hữu gia tăng cát khí, thu hút vận may trong năm mới.

Ngoài ra, khách hàng có thêm nhiều lựa chọn với sản phẩm đồng vàng 999.9 truyền thống là nhẫn tròn trơn với nhiều lựa chọn như nhẫn Lộc (1 chỉ), nhẫn Phát (2 chỉ), nhẫn Tài (5 chỉ), nhẫn Phúc (10 chỉ).

Mặc dù chưa tới ngày Vía Thần Tài nhưng các “khu phố vàng” nổi tiếng tại Hà Nội những ngày này đã vô cùng sôi động. Nhiều người dân tới cửa hàng để ngắm nghía trước các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình. Cũng không ít người để tránh việc xếp hàng đông đúc trong ngày Thần Tài, đã rục rịch mua vàng sớm từ ngay mùng 6 hôm nay.

Đã thành thông lệ, năm nay Ngân hàng TPBank tiếp tục phối hợp với Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI triển khai chương trình bán vàng Thần Tài nhằm giúp khách hàng có thêm địa chỉ mua bán vàng dễ dàng, nhanh chóng và đảm bảo giãn cách trong ngày vía Thần Tài. Khách hàng có thể tới mua vàng tại tất cả các điểm giao dịch của TPBank một cách tiện lợi và nhanh chóng.