Ngày vía Thần Tài năm 2024: Hé lộ số lượng mua "khủng" của người dân

Cập nhật lúc 7h20' sáng 19/2, giá giao dịch vàng SJC trong nước niêm yết ở mức 75,4 - 78,4 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra, chênh lệch 3 triệu đồng/lượng. So với sáng qua, giá vàng SJC đã được điều chỉnh giảm 400.000 đồng ở chiều mua và đi ngang ở chiều bán.

Cập nhất giá vàng SJC sáng ngày 19/2.

Tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội), vàng SJC niêm yết ở mức 75,8 triệu đồng/lượng mua vào và 78 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng nhẫn tròn trơn 1 chỉ có giá mua vào - bán ra lần lượt là 6,460 - 6,6 triệu đồng/chỉ. Vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long có giá 64,6 triệu đồng/lượng mua vào và 66 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại PNJ, vàng miếng SJC 999.9 niêm yết ở mức 7,58 - 7,84 triệu đồng/chỉ. Nhẫn trơn PNJ 999.9 niêm yết ở mức 6,335 - 6,450 triệu đồng/chỉ.

Vài ngày trước, nhiều chuyên gia dự báo giá vàng sẽ tăng từ 1 - 2 ngày trước ngày vía Thần Tài bởi theo "mô-típ" hàng năm, giá vàng sẽ đẩy lên cao vào đầu ngày do nhu cầu mua của người dân tăng cao và hạ nhiệt vào cuối ngày. Tuy vậy, năm nay, giá vàng ghi nhận hiện tượng giảm nhẹ trong trong 2 phiên gần nhất.

Nhiều tiệm vàng cho biết, vài năm gần đây, ngày vía Thần Tài không chỉ gói gọn trong 1 ngày mà được coi là "tuần lễ Thần Tài". Thêm vào đó, nhiều người dân đã mua vàng từ trước với tâm lý ngại đông đúc, xếp hàng hoặc sợ giá đẩy lên cao trong chính ngày. Do đó, lượng khách hôm nay có phần giảm hơn mọi năm.

Nhiều tiệm vàng thuê dịch vụ múa lân, đánh trống nhằm thu hút sự chú ý của khách hàng.

Có mặt trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) từ 6h sáng, bà Phạm Thị Hương (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: "Nhiều năm nay, tôi thường mua 1 chỉ vàng vào ngày vía Thần Tài với mong muốn cầu may mắn, sung túc cả năm. Tuy nhiên, tôi chỉ mua tích trữ và lấy may chứ không bán, kể cả khi có lời".

Anh Nguyễn Hữu Thuyết - Chuyên viên phòng kinh doanh vàng trao đổi của Bảo Tín Minh Châu cho biết, từ cuối năm âm lịch 2023 tới nay, nhu cầu mua vàng của người dân tăng cao, không chỉ mua lấy may mà còn mua tích trữ. Lý giải về sự quan tâm của người dân đến vàng, anh cho biết, hiện tượng này đến từ nguyên nhân khách quan do các kênh đầu tư khác khá ảm đạm.

Vị này cho biết, nền kinh tế năm nay cũng ảnh hưởng nhưng ảnh hưởng không lớn đến ngày vía Thần Tài bởi người dân thường chỉ mua từ 0,5 - 1 chỉ để lấy may. Còn những khách hàng đầu tư, mua về tích trữ hoặc sinh lời, họ sẽ nghiên cứu kĩ để mua đúng thời điểm, đảm bảo đồng tiền không mất giá.

Năm nay, Bảo Tín Minh Châu dự kiến lượng khách năm nay có thể tăng 20% so với năm ngoái. Lượng khách online chiếm khoảng 10% tổng lượng khách giao dịch. Bên cạnh đó, nhà vàng Bảo Tín Minh Châu tiết lộ, khách hàng mua số lượng lớn nhất từ đầu năm tới nay chỉ dao động trong khoảng từ 5 - 10 cây vàng.

Sản phẩm vàng nhẫn tròn trơn được người dân ưa chuộng nhất.

Ngoài ra, ghi nhận của phóng viên, có khoảng 20% khách hàng tận dụng thời điểm giá vàng đang neo cao để "chốt lời".

Hầu hết các nhà vàng đều tư vấn, hướng khách hàng mua các sản phẩm vàng chế tác như linh vật con Rồng của năm Giáp Thìn, vàng miếng in chữ "Tài", "Lộc" 1, 2, 5 chỉ....

Chị Anh Minh (Hai Bà Trưng, Hà Nội) có mặt từ sớm tại cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu tại phố Trần Nhân Tông cho biết, dù chưa có chứng cứ lịch sử xác thực nhưng gia đình chị quan niệm "có thờ có thiêng" nên đều mua 1 lượng vàng nhỏ vào đầu năm mới.

"Các năm trước gia đình tôi đều mua vàng và cũng thấy may mắn. Nên năm nay, dù giá vàng có tăng so với mọi năm nhưng gia đình vẫn quyết định mua vàng để lấy may", anh nói.

Về hình thức thanh toán, ngoài thanh toán tiền mặt, xu hướng người dân năm nay đa phần chọn thanh toán bằng hình thức chuyển khoản bởi sự nhanh chóng, tiện lợi.