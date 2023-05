Nghệ An: 55 trẻ mầm non nghi bị ngộ độc ra sao? Nghệ An: Tình trạng sức khoẻ của 55 trẻ mầm non nghi bị ngộ độc ra sao?

Có tất cả 55 trẻ mầm non ở địa bàn xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An, nghi bị ngộ độc nhập viện cấp cứu trong đêm. Lãnh đạo bệnh viện đã thông tin về tình trạng sức khỏe các cháu hiện nay.

Bình luận 0