Nghệ An: Hơn 50 trẻ mầm non ngộ độc Nghệ An: Hơn 50 trẻ mầm non nghi bị ngộ độc, khả năng số lượng còn tăng thêm

Có hơn 50 cháu học sinh mầm non tại xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An xuất hiện trạng nôn nhiều, chóng mặt, mất nước… phải nhập viện cấp cứu trong đêm.

