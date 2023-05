Ngày 1/5, hàng vạn người tìm về Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Từ quốc lộ 46, từng đoàn xe ô tô nối nhau, phải nhích từng chút một để đi vào quê Bác những ngày nghỉ lễ.

Lượng phương tiện quá lớn khiến nhiều đoạn đường vào Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên ùn tắc.



Lượng phương tiện rất lớn đổ về, khiến tuyến đường từ quốc lộ 46 vào Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An bị ùn tắc.

Để đảm bảo trật tự, an toàn cho du khách khi về thăm quê Bác, lực lượng công an đã được huy động túc trực tại các tuyến đường để phân luồng giao thông. Các phương tiện di chuyển theo hướng dẫn của lực lượng chức năng đảm bảo trật tự, an toàn.

Phía trong, từng dòng người xếp hàng ngay ngắn chờ đợi vào mái nhà tranh nơi gắn bó với tuổi thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh để dâng hương, tưởng nhớ đến Người. Tại các khu bán hàng lưu niệm cũng rất tấp nập du khách. Phần lớn du khách đến với quê Bác đều muốn tìm cho mình một món đồ nhỏ để làm kỷ niệm.

Ông Nguyễn Bảo Tuấn - Giám đốc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên cho biết, năm nay kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, thời tiết thuận lợi nên du khách về tham quan rất đông. Trung bình, mỗi ngày có hơn 1.000 đoàn, mỗi đoàn từ 15-20 người khách trong nước và quốc tế tới Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên tham quan, dâng hương trong dịp nghỉ lễ năm nay.

Chỉ tính riêng ngày 30/4, Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên đã đón hơn 2 vạn du khách. Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim liên đã huy động 100% cán bộ, nhân viên trực để tiếp đón, hướng dẫn du khách khi về với quê Bác.

Anh Nguyễn Văn Ngọc (quê ở tỉnh Ninh Bình) cho biết, dịp nghỉ lễ năm nay kéo dài, anh và gia đình chọn vào Nghệ An tham quan các điểm di tích lịch sử. Về thăm quê Bác cũng là dịp để các cháu nhỏ có thêm cơ hội học tập, làm việc theo tư tưởng, đạo đức, nhân cách của Bác.

Du khách xếp hàng dâng hoa tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Nhiều đoàn du khách nán lại bên những rặng tre cạnh ngôi nhà tranh của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh để nghe những câu chuyện về thời thơ ấu của Bác. Các đoàn du khách cũng tranh thủ chụp ảnh lưu giữ lại những kỷ niệm trước lúc rời quê Bác.

Chị Nguyễn Thị Hương (quê ở huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) chia sẻ: "Phong cảnh quê Bác rất thanh bình, giản dị mang lại cảm giác bình yên. Tôi đưa 2 con về đây tham quan. Được xem ngôi nhà, vật dụng đồ dùng trong nhà của Bác, các cháu rất háo hức".

Các đoàn du khách tranh thủ lưu lại những bức hình đẹp khi về thăm quê Bác.

Dự kiến, trong những ngày nghỉ lễ sẽ có có khoảng 8 vạn du khách đến tham quan Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên. Đặc biệt, trước dịp lễ hội Làng Sen và kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), lượng du khách dự báo sẽ tăng lên nhiều.