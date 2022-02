Nghệ An: 7 ngày rét đậm, rét hại, hơn 1.100 con trâu, bò chết cóng, nhìn rơi nước mắt

Nghệ An: 7 ngày rét đậm, rét hại, hơn 1.100 con trâu bò chết rét

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An, trong đợt rét đậm, rét hại kéo dài từ ngày 19 đến 24/2, trên địa bàn các huyện miền núi cao Nghệ An đã có tổng cộng hơn 1.100 con trâu, bò bị chết do giá rét.

Đó là chưa kể số lợn, dê và gia cầm và một số cây trồng khác cũng bị thiệt hại.



Đàn nghé 3 con ở xã biên giới Nậm Cắn huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) chết vì thời tiết quá lạnh giá. Ảnh: Cảnh Thắng

Bị thiệt hại nặng nề nhất là huyện miền núi rẻo cao Kỳ Sơn với 342 con trâu, bò bị chết do giá rét. Các xã bị thiệt hại nặng gồm Nậm Cắn 74 con, Chiêu Lưu 36 con, Na Ngoi 32 con, Đoọc Mạy 28 con…

Trong khi đó tại huyện Quế Phong (Nghệ An), do ảnh hưởng của mưa rét, nền nhiệt xuống thấp khiến 172 con trâu, bò, bê, nghé trên địa bàn bị chết, nhiều nhất là ở xã Tri Lễ có tới 42 con, Nậm Nhóng 56 con.

Người dân vào rừng kiểm tra đàn trâu thì bắt gặp cảnh trâu nằm chết cóng vì đói rét. Ảnh: FB

Cùng với đó, các huyện miền núi khác như Tương Dương có 287 con trâu, bò bị chết rét; huyện Con Cuông 106 con trâu, bò; Quỳ Hợp 79 con; Quỳ Châu 56 con… cùng một số ít dê, lợn và gia cầm bị chết.



Trước đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An yêu cầu các huyện cử các đoàn công tác đi chỉ đạo trực tiếp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống đói, rét, đặc biệt chú trọng các địa phương vùng cao, nơi vật nuôi có nguy cơ bị ảnh hưởng nhiều do đói, rét.

Đặc biệt, tuyên truyền hướng dẫn người chăn nuôi chủ động dự trữ thức ăn tinh và thức ăn khô (rơm, cỏ khô, thức ăn ủ chua) và bảo quản các phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho trâu, bò.

Hiện nay, các địa phương đang cho rà soát, xác minh, kiểm tra lại tiếp tục bổ sung những thiệt hại.

Các huyện đã thành lập từng tổ công tác, trực tiếp xuống các xã bị thiệt hại để hướng dẫn bà con cách phòng, chống rét cho trâu, bò và gia súc, gia cầm khác như ủ ấm cho trâu, bò, che kín chuồng trại, đốt lửa sưởi ấm; chuẩn bị thức ăn đầy đủ... Đặc biệt, chỉ đạo các xã huy động lực lượng đoàn viên thanh niên giúp dân vào rừng để tìm trâu bò và lùa về nhà chống rét.

Ngày 22/2 vừa qua, trước tình hình rét đậm rét hại xảy ra trên địa bàn các huyện miền núi, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã trích kinh phí, mua bạt làm "áo ấm" hỗ trợ cho các hộ nông dân ở các huyện miền núi ủ ấm cho trâu, bò, che chuồng trại.

Người dân đang tìm mọi cách để ủ ấm cho trâu, bò đề phòng thời tiết khắc nghiệt khiến trâu bò bị chết do lạnh. Ảnh: Cảnh Thắng

Bên cạnh đó, các đồn biên phòng cũng cử lực lượng xuống giúp người chăn nuôi chuẩn bị đầy đủ điều kiện phòng, chống rét cho đàn gia súc như chắn chuồng trại, ủ ấm cho gia súc.

Người dân đốt lửa sưởi ấm cho trâu bò. Ảnh: Cảnh Thắng

Trước đó, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho hay: "Người dân nào bị ảnh hưởng, thiệt hại khi gia súc, gia cầm bị chết cần báo cáo kịp thời lên chính quyền địa phương để thống kê. Sau đó tỉnh sẽ có phương án hỗ trợ. Riêng những trường hợp trâu bò thả rông bị chết rét thì không nằm trong diện được hỗ trợ".