Phó Chủ tịch Nghệ An: Nông dân có trâu bò chết rét sẽ được hỗ trợ, trâu bò thả rông không thuộc diện này

Do không khí lạnh tăng cường, trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh Nghệ An xuất hiện rét đậm rét hại khiến hàng trăm con trâu bò của người dân bị chết rét. Trước tình hình trên, trao đổi với Dân Việt, lãnh đạo tỉnh Nghệ An khẳng định sẽ có chính sách hỗ trợ người dân kịp thời nhất.