Bắt nhóm đối tượng làm giả tem, sổ kiểm định ô tô

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng trong ổ nhóm làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức với số lượng lớn do đối tượng Thái Thanh Minh (SN 1963, trú tại xã Hưng Lộc, thành phố Vinh) cầm đầu.



Thái Thanh Minh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Nghệ An

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An xác định một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Các đối tượng làm giả tất cả các loại văn bằng, chứng chỉ, tài liệu của nhiều cơ quan, tổ chức khi có người "đặt hàng". Đặc biệt thời gian gần đây do hoạt động kiểm định ô tô trên cả nước được quản lý chặt chẽ, số đối tượng này đã làm các loại tem, sổ kiểm định ô tô giả.

Sau quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành phá án, đồng loạt bắt giữ 3 đối tượng cùng trú tại thành phố Vinh về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Các đối tượng bị bắt gồm: Thái Thanh Minh; Hồ Văn Hòa (SN 1970, trú tại phường Vinh Tân) và Nguyễn Hồng Lĩnh (SN 1970, trú tại xã Nghi Đức).

Tang vật của vụ án. Ảnh: Công an Nghệ An

Để làm giả các loại con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, Thái Thanh Minh đã mua máy tính, máy in màu, sau đó tải các loại giấy tờ, bằng, con dấu của cơ quan, tổ chức và sử dụng phần mềm thiết kế đồ họa để chỉnh sửa, in màu theo đúng yêu cầu của người có nhu cầu "đặt hàng".

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự các đối tượng nói trên, đồng thời tiếp tục mở rộng chuyên án.