Tống đạt quyết định kháng nghị VKSND tỉnh Nghệ An tới bà Lê Thị Dung Tống đạt quyết định kháng nghị VKSND tỉnh Nghệ An tới tòa án và bà Lê Thị Dung

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An đã tống đạt quyết định kháng nghị cho tòa án và bà Lê Thị Dung. Bà Dung hiện vẫn đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, chờ ngày xét xử phúc thẩm, dự kiến theo lịch là 12/6 tới.