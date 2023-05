Chiều 25/5, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Lữ Văn May – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Tương Dương, tỉnh Nghệ An cho biết, đến thời điểm hiện tại lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một nạn nhân. Đồng thời, lực lượng chức năng với khoảng 100 người đang tiếp tục tìm kiếm tung tích cháu bé còn lại. Đây là hai nạn nhân không may bị nước cuốn trôi khi đang tắm trên sông Nậm Mộ.



Hai bé gái bị nước cuốn trôi khi tắm sông Nậm Mộ đoạn qua địa bàn xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Hiện lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 1 nạn nhân. Ảnh: Tương Dương

Theo đó, vào khoảng 12h10' ngày 25/5, một nhóm gồm 3 bé gái ở bản Lở, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An ra sông Nậm Mộ đoạn chạy qua địa bàn xã để tắm. Lúc này bất ngờ 2 cháu bé bị nước cuốn trôi.

Cháu bé còn lại hốt hoảng chạy về hô hoán mọi người đến ứng cứu. Tuy nhiên, khi người dân đến nơi thì không thấy tung tích các cháu. Hai nạn nhân bị nước cuốn trôi là cháu Lương Thị B.Tr. (SN 2014) và Lương Thị B.A (SN 2012). Thông tin nhanh chóng được trình báo đến cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã lập tức huy động lực lượng đến khu vực sông nơi 2 cháu bé mất tích để tìm kiếm. Đến Đến 15h chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một cháu bé. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm tung tích cháu bé còn lại.