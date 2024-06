Nghệ An: Cha kêu cứu bên đường, CSGT dẹp đường đưa cháu bé đến bệnh viện

Ngày 13/6, trao đổi với phóng viên Dân Việt, lãnh đạo Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An xác nhận thông tin trên.



Cảnh sát giao thông dùng xe chuyên dụng kịp thời đưa cháu bé đến bệnh viện cấp cứu. Ảnh cắt từ clip

Theo đó, vào khoảng 15h15' ngày 12/6, trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, Tổ tuần tra thuộc Trạm cảnh sát giao thông Diễn Châu, thuộc Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một xe ô tô con đỗ bên đường.

Lúc này, một người đàn ông bước xuống với tinh thần hoảng loạn và nói với tổ công tác: "Các anh ơi! Cứu con tôi với! Con tôi chết trên xe rồi".

Ngay lập tức, tổ công tác tiếp cận phát hiện cháu bé có dấu hiệu ngưng tim, tím tái. Tổ công tác đã cử 1 cán bộ cảnh sát giao thông điều khiển xe thay người bố và sử dụng xe chuyên dụng của cảnh sát giao thông bật đèn, còi ưu tiên để dẹp đường nhanh chóng đưa cháu bé đến bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An để cấp cứu.

May mắn được cấp cứu kịp thời, hiện cháu đã qua cơn nguy kịch. Được biết, cháu bé khoảng 15 tuổi. Hai bố con trú tại thành phố Vinh, Nghệ An, khi trên đường từ quê trở lại thành phố thì xảy ra sự việc. Khi phát hiện con trai tím tái, người cha hoảng loạn dừng xe kêu cứu.