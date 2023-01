Nghệ An: Công an bắt hung thủ gây ra vụ án mạng kinh hoàng tại Kim Sơn Nghệ An: Công an bắt hung thủ gây ra vụ án mạng kinh hoàng tại Kim Sơn

Hung thủ và nhóm đối tượng có liên quan tới vụ án mạng tại bản Bon, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong (tỉnh Nghệ An) bị cơ quan công an tạm giữ.

Bình luận 0