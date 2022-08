Chiều 9/8, một lãnh đạo xã Yên Hợp (huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) xác nhận vụ việc trên. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ.



Mạc Văn Dục bị bắt giữ khi lẩn trốn trên đồi keo phía sau hiện trường vụ án. Ảnh: CA

Thông tin ban đầu cho biết, vào sáng 9/8, ngay sau khi nhận được thông tin về việc xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng làm 1 người chết, 2 người bị thương nhẹ tại xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an huyện Quỳ Hợp và các lực lượng liên quan nhanh chóng truy bắt đối tượng gây án.

Chỉ sau gần 2 tiếng đồng hồ, lực lượng công an đã bắt giữ thành công nghi phạm khi đối tượng đang lẩn trốn ở khu vực đồi keo phía sau hiện trường.

Nghi phạm gây án là Mạc Văn Dục (SN 1990, trú tại xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp). Dục từng làm công nhân tại thành phố Hải Phòng, mới trở về địa phương và có dấu hiệu bất ổn về tâm thần.

Hung khí mà đối tượng dùng để gây án. Ảnh: CA

Vào khoảng 6h sáng cùng ngày, Mạc Văn Dục đã dùng dao chém một người tử vong, chưa dừng lại ở đó, Dục tiếp tục chém 2 người khác bị thương. Sau khi gây án, đối tượng lẩn trốn lên đồi keo, cho đến thời điểm bị bắt giữ.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳ Hợp đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan của Công an tỉnh Nghệ An tiến hành điều tra để xử lý theo quy định.