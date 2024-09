Nghệ An: Công an, cảnh sát xuống đồng cùng dân gặt lúa "chạy" siêu bão số 3, cơn bão Yagi Nghệ An: Công an, cảnh sát xuống đồng cùng dân gặt lúa "chạy" siêu bão số 3, cơn bão Yagi

Với phương châm "xanh nhà hơn già đồng" các địa phương tại Nghệ An đang tập trung thu hoạch lúa hè thu "chạy" siêu bão số 3 (Yagi). Tại xã Chi Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An lực lượng chức năng xuống đồng giúp người dân thu hoạch lúa hè thu tránh thiệt hại do siêu bão số 3.