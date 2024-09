Siêu bão số 3 (Yagi): Người dân ở Nghệ An neo tàu thuyền, gia cố nơi xung yếu đảm bảo an toàn Ứng phó siêu bão số 3 (bão Yagi): Người dân ở Nghệ An đưa tàu thuyền lên bờ, gia cố những nơi xung yếu

Để phòng chống siêu bão số 3 (Yagi) người dân phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò, Nghệ An khẩn trương đưa tàu, thuyền vào nơi neo đậu an toàn, gia cố mái tôn, những nơi xung yếu để đảm bảo an toàn.