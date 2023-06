Nghệ An: Dẫn đầu cả nước trong kết nối việc làm thành công cho lao động

Vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 830 thực hiện giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2025; UBND tỉnh thực hiện báo cáo chuyên đề về tình hình thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2022, nhiệm vụ năm 2023 báo cáo HĐND tỉnh kỳ họp cuối năm 2022; Tháng 3 năm 2023, Kiểm toán Nhà nước Chuyên ngành V đã thực hiện kiểm toán Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 từ khi triển khai chương trình đến hết năm 2022 tại tỉnh Nghệ An. Nhìn chung, kết quả các cuộc kiểm tra, giám sát, kiểm toán đánh giá tốt, việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh kịp thời, đầy đủ, đúng quy định.