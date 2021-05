Nghệ An ghi nhận ca Covid-19 đầu tiên lây nhiễm trong cộng đồng

Đêm 6/5, Đoàn công tác của tỉnh Nghệ An do ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An làm Trưởng đoàn hiện đang có mặt tại thị xã Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An) họp khẩn trong đêm để chỉ đạo triển khai các phương án khoanh vùng, điều tra dịch tễ, khống chế dịch sau khi có ca Covid-19 trong cộng đồng đầu tiên.

Cụ thể, bệnh nhân được tỉnh Nghệ An ghi nhận là N.P.Q (47 tuổi, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An).

Về điều tra dịch tễ, từ ngày 14/4 - 29/4, anh Q ra Hà Nội chăm sóc vợ tại phòng 539, khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp thuộc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (xã Kim Chung - huyện Đông Anh, Hà Nội). Tới ngày 29/4, hai vợ chồng bắt xe về quê kịp dịp lễ 30/4-1/5.

Sau lễ, tới sáng 6/5, anh Q có biểu hiện sốt 38,5 độ thì đến khai báo với Trạm Y tế xã và được đưa cách ly tập trung tại Trạm Y tế Quỳnh Lập, lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với Covid-19.

PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An xác nhận kết quả xét nghiệm của anh Q là dương tính với Covid-19.

Như vậy, đây là lần đầu tiên sau hơn 1 năm chống chọi với Covid-19, tỉnh Nghệ An ghi nhận một ca bệnh Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng.

Lịch trình dày đặc, phức tạp của ca Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng tại Nghệ An: 14h30 ngày 29/4, anh Q cùng vợ đi xe bus tuyến từ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 ra bến xe Nước Ngầm, sau đó đi xe khách tuyến Hà Nội - Nghệ An về Hoàng Mai (xe khởi hành lúc 17h, không nhớ tên nhà xe, không rõ hàng ghế ngồi). Quãng đường di chuyển xe dừng nghỉ ở quán cơm Tam Điệp - Ninh Bình và Hà Nam (có xuống mua đồ, không rõ tên quán). Trên xe có đeo khẩu trang. Đến 22h cùng ngày, hai vợ chồng xuống xe tại ngã tư đường 36, về nhà bằng xe riêng (do em vợ đang là cán bộ Bệnh viện Phong da liễu TƯ Quỳnh Lập đón). Về nhà có tiếp xúc gần với 2 con gái, trong đó một người đang là nhân viên Bệnh viện này, một đang là học sinh lớp 12A4 trường THPT Hoàng Mai 2. Ngày 30/4, anh Q đi ăn sáng tại quán Đông Thai, có tiếp xúc với nhiều người. Sau đó đi cắt tóc, đi ăn tối cùng gia đình tại bãi biển Quỳnh Lập. Từ 7h-9h ngày 1/5, anh Q cùng vợ con đi làm căn cước công dân tại Hội trường UBND xã Quỳnh Lập. Tại đây, anh Q có tiếp xúc với Tổ lưu động căn cước công dân (gồm 6 người) và nhiều người dân khác. Từ 2/5 - 5/5, anh ở nhà, không đi đâu, có tiếp xúc với một số người đến thăm vợ mình.