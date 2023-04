Nghệ An: Hơn nửa tấn cổ cánh gà đông lạnh "suýt tuồn" ra thị trường

Ngày 17/4/2023, thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, thực hiện cao điểm Tháng hành động vì an toàn thực phẩm tỉnh Nghệ An năm 2023, Đội Quản lý thị trường số 1 - Cục QLTT tỉnh Nghệ An phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu, Phòng Cảnh sát giao thông Công An tỉnh Nghệ An đã tiến hành kiểm tra ô tô tải mang BKS 37C – 405.25 do ông Lê Văn Quảng lái xe kiêm chủ hàng có địa chỉ tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An điều khiển. Công tác kiểm tra được tiến hành vào ngày hôm qua (16/4).

Xe tải chở thực phẩm cổ, cánh gà đông lạnh không rõ nguồn gốc (Ảnh: Ngô Thảo)

Thông qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ô tô tải do ông Lê Văn Quảng lái xe kiêm chủ hàng phát hiện có 600 kg cổ, cánh gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ. Số thực phẩm có nguy cơ gây hại cho sức khỏe nêu trên được chứa đựng trong 12 túi ni lông, trên bao bì không có nhãn hàng hóa, không có thông tin sản phẩm. Tại thời điểm kiểm tra, ông Quảng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của lô hàng nói trên.

Số thực phẩm không rõ nguồn gốc gây nguy cơ về sức khỏe cho con người (Ảnh: Ngô Thảo)

Đội QLTT số 1 đã ra quyết định xử phạt đối với ông Lê Văn Quảng và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm. Tổng trị giá thu phạt 30 triệu đồng.

Lực lượng chức năng thực hiện biện pháp tiêu hủy số thực phẩm (Ảnh: Ngô Thảo)

Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 vừa được Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh Nghệ An đã phát động với chủ đề "Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới", chương trình diễn ra từ ngày 15/4 đến 15/5/2023.

Theo Ban Chỉ đạo, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm còn nhiều khó khăn, thách thức và là việc làm đòi hỏi phải thường xuyên, liên tục, bền bỉ và lâu dài. Tháng hành động vì an toàn thực phẩm nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và thực hành trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm của doanh nghiệp và người dân trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm.

Đồng thời, các sở, ngành, trong đó có lực lượng Quản lý thị trường cũng cần tăng cường công tác truyền thông đảm bảo chính xác, kịp thời, toàn diện; đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.