Sáng 13/7, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Cảnh Lộc - Chủ tịch xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết đến khoảng 2h sáng nay, đám cháy rừng trên địa bàn đã được khống chế. Hiện tại địa phương đang cử lực lượng túc trực, dập các tàn tro, ngăn nguy cơ đám cháy bùng phát trở lại.



Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, thiêu rụi hơn 10 ha rừng ở xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ảnh: N.Đ

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Thượng Tân Lộc, để có thể nhanh chóng khống chế được ngọn lửa, địa phương đã huy động người dân nhiều xóm ở gần khu vực rừng xảy ra vụ cháy. Cùng với lực lượng chức năng, tổng số người tham gia chữa cháy là khoảng 3.000 người. Mặc dù đêm tối nhưng người dân tham gia chữa cháy rất tích cực. Theo thống kê sơ bộ, có hơn 10 ha rừng đã bị thiêu rụi sau vụ hỏa hoạn.

Để khống chế được đám cháy, xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đã huy động khoảng 3.000 người tham gia chữa cháy. Ảnh: N.Đ

Trước đó, vào khoảng 10h sáng 12/7, đám cháy xảy ra trên rừng thông ở xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Do rừng thông có nhiều thảm thực vật, lá thông khô và thời tiết nắng nóng nên đám cháy nhanh chóng lan rộng ra và khó kiểm soát. Quá trình dập lửa, một số người bị khói gây ngạt may mắn được hỗ trợ ứng cứu kịp thời nên không có vấn đề nghiêm trọng xảy ra.