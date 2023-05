Nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C, Thủ tướng chỉ đạo "nóng" phòng cháy, chữa cháy rừng Nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C, Thủ tướng chỉ đạo cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Hiện nay, nắng nóng gay gắt đang diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 độ C đến 39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Trước tình trạng nắng nóng gay gắt, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ban hành Công điện 441 ngày 22/5, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.