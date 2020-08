Nghệ An: Nắng nóng, nhiều thí sinh nhiệt độ cơ thể tăng gần 39 độ C

Tại Nghệ An, các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đến điểm thi trước thời gian quy định để đo nhiệt độ cơ thể. Do thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cơ thể của nhiều thí sinh lên đến gần 39 độ C. Các em đã được cho nghỉ ngơi và đo lại thân nhiệt để xác định chính xác.

Bình luận 0

Chiều 8/8, cùng với thí sinh cả nước, 31.200 thí sinh tại Nghệ An đã đến điểm thi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT tại 1.406 phòng thi ở 61 điểm thi trên các huyện, thành, thị. Kỳ thi năm nay có gần 5.000 người được điều động phục vụ công tác thi.

Các thí sinh được kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay rồi mới được vào các điểm thi. Một số thí sinh khi đi dưới trời nắng gay gắt nên có thân nhiệt cao, phải nghỉ ngơi và đo lại để xác định chính xác. Theo quy định, 14h, các thí sinh phải có mặt để kiểm tra giấy tờ, điều chỉnh thông tin sai sót, nghe phổ biến quy chế thi. Tuy nhiên, hơn 13h, nhiều thí sinh đã có mặt để tiến hành các thủ tục cần thiết như đo thân nhiệt, sát khuẩn, nhận khẩu trang. Theo ghi nhận của PV Dân Việt, có rất nhiều thí sinh khi đo thân nhiệt có nhiệt độ cơ thể cao hơn mức bình thường do vừa đi dưới nắng. Các em này sau đó được hướng dẫn cho nghỉ ngơi ở một nơi thoáng mát, rồi tiếp tục được đo lại thân nhiệt, hầu hết đều trở về bình thường. Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Phó Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An cho hay: "Hiện tượng các thí sinh đến các điểm thi, sau khi đo thân nhiệt, nhiệt độ cơ thể của các em cao hơn mức bình thường là điều dễ hiểu. Do hôm nay, thời tiết nắng nóng gần 40 độ C, khi đi đến các điểm thi, nhiệt độ cơ thể của các em học sinh tăng là điều dễ hiểu, bình thường. Sau khi cho các em nghỉ ngơi, nhiệt độ cơ thể các em lại bình thường. Những thí sinh này sẽ vẫn được tham dự kỳ thi bình thường sau khi hoàn tất các thủ tục chiều nay...". Thời tiết nắng nóng bất thường khiến nhiều thí sinh khi đo thân nhiệt có mức cao hơn mức bình thường. Theo ghi nhận của PV Dân Việt, đa số thí sinh có ý thức phòng dịch cao, mang khẩu trang trong khi di chuyển và vào điểm thi một cách trật tự an toàn. Một số thí sinh quên khẩu trang được phát bổ sung ngay trước cổng ra vào mỗi điểm thi. "Thời tiết nắng nóng, các em vừa di chuyển trên đường đến điểm thi nên nhiệt độ đo lần 1 có thể không chính xác do hiện tượng sốc nhiệt. Sau khi được nghỉ ngơi trong môi trường thoáng mát và đo lại, nhiệt độ cơ thể của các em trở lại mức bình thường", một cán bộ y tế tại điểm thi Trường Đại học Vinh cho biết. "Tại các điểm thi phải tuân thủ các bước phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của cấp Bộ và Sở. Tất cả thí sinh, người làm công tác thi đều bắt buộc đo nhiệt độ và sát khuẩn khi vào điểm thi. Đối với các thí sinh, khi vào phòng thi, với khoảng cách trong phòng, không bắt buộc phải mang khẩu trang trong quá trình làm bài thi...", ông Nguyễn Trọng Hoàn - Phó Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An.

Tin cùng chủ đề: Kỳ thi tốt nghiệp THPT giữa dịch Covid 28.000 sĩ tử Đồng Nai đã hoàn tất thủ tục thi, 6 thí sinh sẽ thi đợt 2

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đeo khẩu trang kiểm tra công tác thi tốt nghiệp THPT 2020

Sĩ tử đeo khẩu trang kín mít trong ngày đầu làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT 2020

Thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM: Sẵn sàng cho giờ G Xem toàn bộ ›› Cảnh Thắng Chia sẻ