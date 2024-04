Nghệ An: Nhiều hạng mục công trình không trong quy hoạch, xây sai phép trên đảo Lan Châu

UBND thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Nghệ An, Sở Xây dựng Nghệ An về việc xử lý các nội dung sai phạm của Dự án Quần thể du lịch sinh thái, biệt thự nghỉ dưỡng, thể thao, vui chơi giải trí Lan Châu - Song Ngư tại thị xã Cửa Lò (dự án đảo Lan Châu – PV). Ảnh: N.T