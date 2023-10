Nghệ An: Phát hiện xác một cá thể voi rừng to lớn còn nguyên cặp ngà ở cánh rừng Nghệ An: Phát hiện xác một cá thể voi rừng to lớn còn nguyên cặp ngà ở cánh rừng

Xác cá thể voi rừng to lớn được phát hiện ở cánh rừng thuộc địa bàn xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Xác cá thể voi rừng này vẫn còn nguyên cặp ngà dài.