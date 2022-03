Nghệ An: Tạm giữ 3 cán bộ sở, ngành cùng 1 giám đốc doanh nghiệp

Công an thành phố Vinh đang tạm giữ 2 cán bộ Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nghệ An và 1 cán bộ thuộc Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch cùng giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An để điều tra những sai phạm liên quan đến những người này.