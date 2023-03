Chiều 6/3, lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự tài xế Nguyễn Duy Quân (SN 1986, trú xã Nghi Công, Nghi Lộc, Nghệ An) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".



Hình ảnh về diễn biến vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 mẹ con tử vong được camera ghi lại.

Tài xế Quân là người đã điều khiển chiếc xe tải mang BKS: 14C-201.03 xảy ra va chạm với chiếc xe máy khiến 3 mẹ con chị Ng.Th.H (SN 1997, trú xã Hưng Trung, Hưng Nguyên, Nghệ An) tử vong vào sáng cùng ngày trên tỉnh lộ 542E.

Bước đầu qua kết quả test nhanh cho thấy, tài xế Quân không có nồng độ cồn, không có chất ma túy trong cơ thể. Tuy nhiên, hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục chờ kết quả cuối cùng về các kết quả để củng cố hồ sơ vụ việc.

Hình ảnh từ camera cho thấy chị H điều khiển xe máy đi cùng chiều, phía trước chiếc xe tải. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, vào khoảng 7h5' sáng 6/3, tại Km05+800 đường tỉnh lộ 542E, đoạn qua địa bàn xóm 9B, xã Hưng Trung, Hưng Nguyên (Nghệ An) xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại chỗ.

Thời điểm trên tài xế tài xế Nguyễn Duy Quân (SN 1986, trú xã Nghi Công, Nghi Lộc, Nghệ An) điều khiển chiếc xe ô tô tải mang BKS: 14C-201.03 đi trên tỉnh lộ 542E đã xảy ra va chạm cùng chiều với chiếc xe máy mang BKS: 37N1-576.04 do chị Ng.Th.H điều khiển chở theo 3 con nhỏ đến trường đi học.

Hiện trường vụ tai nạn.

Diễn biến vụ tai nạn được camera của nhà dân gần đó ghi lại. Thời điểm này, chị H chở các con bằng xe máy đi phía trước, cùng chiều với xe tải. Chỉ sau một tích tắc chiếc xe tải đã va chạm với xe máy do chị H điều khiển.

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng đã khiến chị H cùng 2 con nhỏ là cháu H.K.O. (SN 2016), H.V.B. (SN 2014) tử vong tại chỗ. Riêng cháu H.V.Tr. (SN 2018) bị thương được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Đến chiều 6/3, cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm, bàn giao thi thể 3 nạn nhân về cho gia đình lo thủ tục hậu sự.



Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.