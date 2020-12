Nghệ An: Triệt xóa đường dây ma túy "khủng", thu 19 bánh heroin

Chiều 16/12, thông tin từ Công an huyện Quế Phong cho biết đơn vị này vừa triệt xóa được đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ địa bàn huyện đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.



Đối tượng Trần Văn Minh và tang vật 19 bánh heroin.

Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Công an huyện Quế Phong phát hiện một đối tượng lạ mặt nói giọng Bắc thường xuyên có mặt tại địa phương. Đặc biệt, đối tượng này lén lút tiếp xúc với các đối tượng cộm cán tại địa bàn và có nhiều biểu hiện liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy.

Qua tiến hành điều tra, Công an huyện Quế Phong xác định đối tượng là Trần Văn Minh (SN 1971, trú tại xã Canh Nậu, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang).

Nhận biết đây là đối tượng nguy hiểm, cầm đầu đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia, Công an huyện Quế Phong đã điều động các trinh sát kinh nghiệm đấu tranh triệt xóa đường dây ma túy do đối tượng Trần Văn Minh cầm đầu.

Tang vật 19 bánh heroin bị Công an huyện Quế Phong thu giữ.

Đến 22h ngày 15/12, nắm được thông tin đối tượng sẽ vận chuyển số lượng lớn ma túy mua được từ các đối tượng ở Quế Phong và đem ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ, Công an huyện Quế Phong đã phối hợp Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh) và công an 2 xã Tiền Phong, Mường Nọc triển khai phương án bắt giữ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 19 bánh heroin và 2 điện thoại di động.

Hiện, vụ án đang được Công an huyện Quế Phong và Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra mở rộng.