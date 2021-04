Nghệ An: Trồng ngô bán toàn cây còn xanh, xe tải tới tận ruộng bốc đi, nông dân nhẹ nhàng thu 1,4 triệu/sào

Do giá ngô sinh khối tăng cao hơn so với năm trước, đồng thời nhằm tránh thiệt hại do giông lốc, nên hiện tại bà con nông dân vùng bãi bồi sông Lam (Nghệ An) đã đồng loạt thu hoạch bán cho các trang trại chăn nuôi.

Những ngày này, người dân các xã vùng bãi bồi sông Lam của huyện Hưng Nguyên như: Hưng Lĩnh, Long Xá, Châu Nhân, Xuân Lam, Hưng Thành, Hưng Lợi, đã đồng loạt thu hoạch ngô sinh khối để bán cho các trang trại chăn nuôi. Giá ngô sinh khối ở thời điểm này người dân bán được cao nhất là 1,4 triệu đồng/sào. Có những ruộng ngô bị ngã đổ do giông lốc thì chỉ đạt 900.000 đồng đến 1 triệu đồng/sào. Người dân bán nguyên từng sào ngô cho các cơ sở thu mua, sau đó có máy móc về bốc để vận chuyển đi. Ảnh: Tiến Đông Ông Hoàng Văn Hùng ở xóm 3, xã Long Xá, mùa này trồng 1,4 mẫu ngô cho biết: Từ 1 tuần trở lại đây các trang trại bò sữa ở Nghĩa Đàn, Hà Tĩnh, Quảng Bình về đây mua cây ngô non rất nhiều. Bởi đây là thời điểm ngô trổ bông để bắt đầu thời kỳ cho hạt sữa, giá trị dinh dưỡng cao. Mới đầu họ ra giá 900.000 đồng/sào, mấy ngày nay thì tăng lên 1,3 đến 1,4 triệu đồng/sào.

Tính đến thời điểm hiện nay, mỗi sào ngô sinh khối có giá 1,4 triệu đồng, thậm chí nếu ngô đẹp, bông trổ ra to thì giá cao hơn. Tuy nhiên, người dân vẫn để dành một phần diện tích chờ ngô hạt để bán hoặc phục vụ cho chăn nuôi. Hiện nay mỗi sào ngô được các cơ sở thu mua ra giá 1,4 triệu đồng, tuy nhiên, sau khi bán bớt một ít, nhiều hộ đã quyết định để ngô lấy hạt, dù được trả giá cao hơn. Ảnh: Tiến Đông Ông Võ Trọng Hùng ở xóm 3, xã Long Xá trồng đến hơn 7 mẫu ngô thì cho biết: Nếu tính theo giá thị trường hiện tại, mỗi tạ ngô hạt khoảng 1,2 triệu đồng, mỗi sào ngô cho thu hoạch khoảng 3 tạ. Nếu chờ khoảng hơn 1 tháng nữa thì mỗi sào sẽ cho thu nhập khoảng hơn 3 triệu đồng.

Vì thế, sau khi tỉa bán những sào ngô có nguy cơ bị gãy đổ cao, người dân bắt đầu ngắt lá và cắt ngọn cho những diện tích ngô còn lại. Sau khi thu hoạch, ngô non sẽ được bốc lên xe tải chở về các trang trại chăn nuôi để làm thức ăn cho gia súc. Ảnh: Tiến Đông Ông Hoàng Đức Ân - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hưng Nguyên cho biết: Tổng diện tích bãi bồi dọc sông Lam thuộc địa phận huyện Hưng Nguyên lên đến 700 ha, trong đó, diện tích trỉa ngô vụ đông xuân lên đến 350 ha. Năm nay giá ngô sinh khối cao hơn năm ngoái, do năm nay thời tiết thuận lợi, không bị chuột phá hoại nên ngô cho năng suất cao.

Ông Ân cũng cho biết, do diện tích bãi bồi ven sông Lam thường xuyên bị ngập lụt nên sau khi thu hoạch ngô sớm, một số khu vực người dân sẽ trồng vừng, đậu và những cây trồng ngắn ngày, còn những diện tích thu hoạch muộn thì sẽ phải bỏ hoang làm bãi chăn thả gia súc.

