Bà Trần Thị Diệu xếp lại các cây nhang vừa được se bằng máy sau đó đưa lên giá sấy khô. Trước đây, bà làm công nhân may, do xí nghiệp may không nhận nữa, bà cũng chuyển sang việc se nhang. Đến nay, công việc này gắn bó với bà cũng hơn 20 năm.