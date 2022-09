Nghệ sĩ Kim Xuân sống trong ám ảnh "Hạnh phúc máu"

Là một chuyên gia nổi tiếng ở lĩnh vực thẩm mỹ - làm đẹp, Dược sĩ Tiến gây bất ngờ khi lấn sân sang phim ảnh - một trong những đam mê nghệ thuật lớn nhất. Trước khi chính thức "chào sân" bộ môn nghệ thuật thứ 7, Dược sĩ Tiến từng tạo tiếng vang qua loạt web drama đam mỹ Tiến Bromance với gần 50 triệu lượt xem. Sự kết hợp giữa nhiều yếu tố tâm lý, tình cảm, kinh dị, gay cấn, hình sự… trong loạt phim này đã mang đến cảm xúc đa chiều ở khán giả.

Dịp này, Dược sĩ Tiến chuẩn bị ra mắt các dự án như: Chương trình THTT về ngành Dược – Mỹ phẩm đầu tiên tại thị trường Việt Nam, The Next Mentor, The Next Gentleman mùa 2 và dự án web drama được đặt hàng từ các đối tác chiến lược đến từ thị trường Nhật Bản, Thái Lan, Ấn Độ…