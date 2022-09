Nghi án hiếp dâm trẻ em: Công an tạm giữ một người đàn ông dạy bơi

Chiều 13/9, trao đổi với Dân Việt, trung tá Trần Quang Huy - Trưởng công an xã Hợp Lý, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc xác nhận thông tin trên và cho biết, vụ việc đang được công an huyện Lập Thạch thụ lý giải quyết.

"Vụ việc phụ thuộc vào nhiều yếu tố giữa bị hại và bản thân nghi phạm. Hiện tại anh V.T.Đ (tên nghi phạm) đang bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra. Anh này không thường trú tại địa phương mà làm việc ở Phú Thọ, công an địa phương đã phối hợp khám xét, vụ việc vẫn đang được điều tra", vị trưởng công an xã thông tin.

Công an huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc tạm giữ thầy giáo dạy bơi để điều tra hành vi hiếp dâm trẻ em. (Ảnh minh hoạ)

Trước đó, một số tài khoản mạng xã hội đã đăng tải thông tin về vụ việc thầy dạy bơi V.T.Đ (37 tuổi) có hành vi xâm hại tình dục trẻ em. Gia đình cháu bé cũng có đơn tố cáo tới cơ quan công an tố cáo hành vi hiếp dâm.

Được biết, V.TĐ. hiện đang công tác tại một đơn vị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ nhưng gia đình ở xã Hợp Lý có bể bơi và Đ. làm thêm nghề dạy bơi cho trẻ.



Theo lãnh đạo xã Hợp Lý, bể bơi nằm trên đất thổ cư của gia đình nghi phạm Đ. Hiện, vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.